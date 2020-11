Eliseo Martín: "El deporte es una válvula de escape"

Un olímpico al frente de la concejalía de Deportes de la ciudad cuna de deportistas. ¿Quién mejor para dirimir sobre la política deportiva local?

Me definiría como una persona entendida en el deporte de Monzón ya que siempre he estado aquí y he conocido todo lo que conlleva la práctica deportiva en la ciudad.

¿Cómo está siendo esta etapa política?

Muy diferente a lo que pensaba. Yo tenía proyectos en mente que no se han podido llevar a cabo por la pandemia. Pero aprovechando el gran potencial deportivo y económico de la localidad, espero que cuando el coronavirus dé una tregua podamos plasmarlos. Creo que puedo aportar cosas positivas.

Su llegada a la política de la mano del PAR fue un fichaje estrella y sigue los pasos de otros deportistas montisonenses como el también olímpico Álvaro Burrel, que fue alcalde, o el baloncestista Miguel Aso, que ostentó la presidencia de la comarca del Cinca Medio.

Más que un político me veo como un ciudadano más de Monzón que quiere aportar. Si di el paso fue porque sabía que podía estar al frente de la concejalía de Deportes y Juventud. Son dos ámbitos que están muy ligados. Me siento muy cercano a los jóvenes. Además, soy conocedor de la trayectoria de los deportistas y clubes de la localidad en los últimos treinta años. No en vano, mi carrera como atleta la he desarrollado aquí. Estaba seguro de que podría aportar mi trabajo y experiencia, y, sobre todo, mejorar cuestiones que eran muy mejorables.

¿Es más duro saltar vallas o sortear a la oposición?

A saltar vallas estaba muy entrenado y conocía a lo que me enfrentaba. La política, en cierto modo, tiene caras muy duras y eso es algo que a veces no juega a favor de Monzón por los intereses que genera. Considero que al no tener un prisma político puedo trabajar mejor y como se debe para que toda esa labor repercuta a favor de los montisonenses.

¿Y cómo lleva lo de la dichosa covid-19? ¿Cómo está afectando al siempre tan activo deporte montisonense?

Se está viendo bastante afectado. La sociedad está muy influenciada por la forma de vida que nos ha tocado vivir en los últimos meses. El deporte es una gran válvula de escape y mi trabajo ha sido intentar facilitar a todos sus practicantes la oportunidad de seguir con la máxima normalidad posible. Ya que las competiciones se han visto muy afectadas, que al menos se pueda entrenar cumpliendo día a día con todos los protocolos a los que nos obliga Sanidad.

Además también es concejal de Juventud. ¿Cómo están nuestros jóvenes? ¿Son los responsables de los contagios comunitarios como hay quien ha llegado a insinuar?

La gente joven tiene mayor movimiento social que los adultos, pero está dando la mejor lección como se puede ver en todos los colegios. Los profesores nos dicen que sus alumnos son un ejemplo a seguir. Lo que no puede ser es que por el comportamiento de una minoría se ponga a todos en el mismo saco. La juventud posee una educación muy consistente para acatar los protocolos. Aún así, y esto es extensible a todos los ámbitos de la sociedad, siempre hay quien actúa como no se debe.

¿Cómo ganaremos la carrera contra el coronavirus?

Con constancia, que es algo que siempre ha formado parte de mi trayectoria deportiva. Con tesón siempre han acabado llegando los triunfos. Hay que ser persistentes día a día con medidas como el distanciamiento, el uso de la mascarilla y las normas de higiene. Eso conducirá a tener más contenido al virus y a evitar esas olas de contagio que tanto están afectando a nuestra sociedad.