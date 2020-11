Fernando Barceló, un ciclista de corazón fuerte

Buenas noticias.Fernando Barceló podrá volver a competir. A pesar del susto que sufrió en la etapa entre su tierra natal, Huesca, y Sabiñánigo en la Vuelta a España, el ciclista de Cofidis se subió este mismo jueves a la bicicleta y el próximo año volverá a luchar en el asfalto.

Tras realizarse varias pruebas, Fernando Barceló se sometió la semana pasada a un cateterismo en la clínica Teknon de Barcelona. “Me han quemado una zona a través de un cateter para que no haya sobreestimulación del corazón”, sostiene el joven, que nunca había sufrido ningún problema de corazón. “Dijeron que ese era el problema y en principio, está solucionado. Me encuentro bien después de todo y voy pasando los plazos. Tengo luz verde para volver a competir”, relata. El ciclista de 24 años comenzará la pretemporada con total normalidad a finales de noviembre y el próximo mes de febrero y marzo empezará la competición.

"En el kilómetro 120 noté que el corazón se me disparaba. Pasé de 180 pulsaciones a 230. Me asusté mucho, se trata de mi corazón"

El reto de Barceló en su segunda participación en la gran cita española pasaba por hacer alguna escapada para luchar por ciertas etapas: “Si una vez has estado cerca por qué no conseguirlo en esta ocasión, pero me quedé en la quinta etapa”. Sin embargo, de un momento para otro, el destino de Barceló en la Vuelta 2020 cambió radicalmente. “Íbamos subiendo rápido pero no iba al máximo. En el kilómetro 120 noté que el corazón se me disparaba. Pasé de 180 pulsaciones a 230. Me asusté mucho, se trata de mi corazón”, relata.

Fernando Barceló, en la clínica de Barcelona, tras salir de la intervención HA

En ese momento, Barceló decidió bajar el ritmo y dejar pasar a todos los ciclistas para hablar con el médico de carrera sin bajarse de la bicicleta. “Estuve sin pedalear mientras hablaba con el sanitario y me tranquilizó el hecho de que no se preocupara en exceso”, relata. Barceló no se rindió y decidió terminar la etapa: “Temí que al día siguiente no me iban a dejar salir y dije, esta carrera la termino”. A pesar de sus problemas físicos, el oscense consiguió finalizar en el puesto 36 con el mismo tiempo del grupo que encabezó el líder de la carrera. El joven no se equivocó: “Tras sufrir una taquicardia, fue el equipo el que me obligó a abandonar la Vuelta para preservar mi salud”, concreta.

"Llegas a pensar que igual no puedes volver a competir, pero intentaba quitármelo de la cabeza"

Positivo ante la adversidad. “Llegas a pensar que igual no puedes volver a competir, pero intentaba quitármelo de la cabeza. A muchos ciclistas les ha pasado lo mismo que a mí y han podido volver con total normalidad”, reconoce.

El aragonés cumple su primer curso en el Cofidis, conjunto UCI World Team. Fue sexto en el último Campeonato de España y también dentro de 2020, 11º en la Mont Ventoux Dénivelé Challenge. En el ejercicio anterior, dentro del Euskadi-Murias, obtuvo un tercer puesto de etapa en la Vuelta y acabó séptimo en el Nacional.