Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz: "MotoGP nos ha aportado una visibilidad difícil de conseguir"

¿Qué supone MotoGP para la ciudad?

Una proyección internacional. Nos ven millones de personas en todo el mundo, una visibilidad difícil de conseguir salvo con otros eventos multitudinarios como la Fórmula 1 o unas Olimpiadas. Es un privilegio que muy pocas ciudades tienen. En segundo lugar, supone una inyección económica, aporta muchos de los ingresos de la hostelería y el comercio. En el conjunto del año logra un vigor económico para Alcañiz que sin MotoGP no tendría.

Este año se celebra sin público pero tiene dos carreras, ¿cómo afectará?

Ya hemos comprobado hace unas semanas con Superbikes, donde ha pasado lo mismo, que se prolonga la estancia. Ya no pernoctan cuatro o cinco días sino 12 o 13 y eso lo nota la hostelería y el comercio. La parte negativa es que no viene tanta gente y el ocio nocturno no se ve beneficiado de las macrofiestas. Esperamos tranquilidad y que la situación sanitaria esté controlada, que es lo más importante.

¿Cumple su papel de motor económico?

Sí, dinamiza a toda la comarca y crea empleo. Solo Motorland ya es una de las mayores empresas que tenemos en Alcañiz y con el alto nivel de ocupación del circuito recibimos visitantes todo el año. Desde equipos a empresas o particulares que participan en tandas.

¿Cómo ha evolucionado y qué queda por hacer?

Con el tiempo hemos ido aprendiendo y prueba de ello es que hemos sido elegidos varias veces como el mejor circuito del Mundial. Nos ha hecho tener una alta capacidad organizadora y también ha influido la experiencia previa del Circuito Guadalope. Además, el sector hostelero se ha profesionalizado, lo que genera incentivos y sinergias para otros eventos y otro tipo de turismo.

En 2022 comenzará la rotación en los circuitos españoles y Motorland solo podrá organizar MotoGP cada dos años, ¿tienen un plan B?

Vamos a intentar organizar otras actividades para cubrir ese espacio y que no repercuta negativamente en los negocios. Alcañiz se beneficia mucho de MotoGP pero la capacidad hotelera es limitada y si en vez de llegar todos los espectadores a la vez vinieran en varios fines de semana ese beneficio podría ser mayor.

El contrato termina este año, ¿cómo avanza la renovación?

La lleva el presidente de Motorland, Arturo Aliaga, y confío en él. Es la persona adecuada, ya lo ha hecho otras veces. Estoy seguro de que va a conseguir lo mejor al igual que ha logrado este año con la pandemia, que no pagaremos canon.

La Cámara de Cuentas ha advertido a DGA que las pérdidas de Motorland ya no se pueden cubrir con el FITE, ¿cómo las pagarán a partir de este año?

Tenemos que buscar un encaje en unos presupuestos autonómicos mermados por la crisis. Nos preocupa aunque como ahora se nos permite pagar con el FITE otras partidas ordinarias, consistirá en intercambiarlas. Me sorprende que accedan a emplear el FITE para educación o sanidad y no para un proyecto cuyo objetivo es dinamizar económicamente una provincia. Creo que es una decisión política.