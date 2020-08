El ciclista Evenepoel evoluciona favorablemente tras su caída en Lombardía

El ciclista belga Remco Evenepoel evoluciona favorablemente tras una noche "tranquila" en el hospital de Como, al que fue trasladado el sábado por la tarde tras sufrir una aparatosa caída desde un puente mientras disputaba una carrera en Lombardía, informó este domingo su equipo en un comunicado.

"Nos gustaría informaros de que Remco Evenepoel ha tenido una noche tranquila en el hospital y que la evolución de su condición es buena", compartió el Deceuninck-Quick Step en las redes sociales.

El joven ciclista, que sufre una rotura de pelvis y una contusión pulmonar, deberá volver a Bélgica en posición supina (esto es, tumbado boca arriba) por la naturaleza de su lesión.

"El equipo está haciendo todo lo posible para traerle de vuelta a casa lo antes posible, esperemos que en las próximas 24 horas, de la forma más segura y eficiente posible", señala el comunicado.

Evenepoel encabezaba la carrera en Lombardía a unos 50 kilómetros del final cuando, en la bajada de Sormano, la rueda delantera de su bicicleta chocó contra un saliente de la pared de un puente y él salió despedido hacia delante, para caer unos cinco metros al vacío y aterrizar en una zona boscosa.

El ciclista, promesa del deporte belga que ha ganado todas las vueltas por etapas en las que participó este año, se mantuvo consciente en todo momento y fue inmediatamente trasladado al hospital.

Bélgica lamenta la caída de su ídolo

La espectacular caída de Remco Evenepoel protagoniza hoy las aperturas de los diarios deportivos y de información general en Bélgica, que lamentan el accidente del que consideran el "deportista del año" en el país.

Diarios como 'Het Nieuwsblad' destacan también que todo se había puesto a favor del joven para lograr una victoria en el primer "monumento" de su carrera, con una "preparación perfecta, una confianza en sí mismo al máximo y unas piernas incansables", y apuntan a que fue el primer ciclista de la cabeza de carrera en iniciar el descenso que culminaría en su accidente.

Los medios deportivos no escatiman tampoco en adjetivos para referirse a esta bajada, que tildan de "larga y especialmente temida", "una lotería" e incluso "aterradora", en palabras del danés Jakob Fugslang, que acabó haciéndose con la victoria en Il Lombardía y reconoció que "no es un descenso divertido", especialmente si se afronta por primera vez como era el caso del belga.

El diario 'Le Soir' resalta precisamente que fue la "inexperiencia" de Evenepoel "en un terreno plagado de trampas" lo que le costó la carrera. "Creo que voy a decirle a mis colegas que nunca hagamos Lombardía otra vez. No es agradable para un director deportivo cuando ves la bicicleta (tirada en la carretera) y no sabes dónde está el ciclista", apunta Bramati. Los también belgas Laurens de Plus y Jan Bakelants sufrieron caídas similares en la misma bajada en la edición de 2017 de esta carrera.

En cualquier caso, la prensa lamenta el adiós prematuro a la temporada de Evenepoel, que había ganado todas las vueltas por etapas en las que participó este año y es campeón de Europa contrarreloj, aunque subraya que, al fin y al cabo, "lo importante es que está vivo". "El resto de la temporada, llena de promesas y objetivos, serán desafíos pospuestos sine die para Remco Evenepoel", concluye 'Le Soir'.