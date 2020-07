Calatayud y el footgolf, a la vanguardia nacional

El Footgolf, la modalidad deportiva que une fútbol y golf, cuenta con varios bilbilitanos en su vanguardia. Así, los integrantes del Augusta Footgolf Calatayud están presentes en distintas competiciones de todo el panorama nacional y algunas de ellas ya se han labrado un recorrido en el panorama internacional. Su punta de lanza sigue siendo la pateadora Thania Requena, que ya ha sellado su pasaporte para disputar el Mundial de Japón, que tendrá lugar finalmente entre finales de septiembre y principios de octubre, en la será su segunda competición de este nivel después de estrenarse en Marruecos en 2018.

"Me gustaría jugar el Europeo y el Mundial pero me he quedado sin patrocinadores, ya que el que tenía como principal ha cerrado y el resto de empresas están en ERTE", asume Requena. Con este escenario, puntualiza que "estoy esperando a que el Ayuntamiento de Calatayud me confirme si podrá colaborar conmigo porque también han cambiado las necesidades económicas de la ciudad y tampoco sé si podré contar con ellos".

A pesar de los reveses económicos, en lo deportivo la bilbilitana ha seguido firmando excelentes resultados. "El año pasado me quedé subcampeona de Europa y me clasifiqué para el Mundial de Japón a través del World Tour, donde las 10 mejores jugadoras tenían pase directo y al mismo tiempo conseguí plaza extra para España y así en lugar de competir dos mujeres podremos ir tres", detalla la jugadora.

Hasta el país del sol naciente le quiere acompañar otros dos bilbilitanos, Alberto Salazar y Chema Martínez, también del Augusta e integrantes del equipo Jabalí Footgolf. "En Cataluña, a falta de un etapa, ya soy campeón de la Liga. En la de Castilla La Mancha estoy primero a falta de 3 etapas y mi compañero Alberto, 19º. En la de Aragón también voy tercero y Alberto quinto", desgrana Martínez. Con todos estos frentes, explica que "ahora toca ir a por el título nacional y así clasificarnos para el Mundial". "Este año estamos muy fuertes y tenemos mucha confianza. Estamos luchando en Europa y en España para conseguir las dos plazas nacionales".

En su horizonte más real, el Campeonato de España que se celebra este fin de semana en Cuéllar (Segovia), y que incluye otras cinco citas hasta noviembre. La parada en Aragón tendrá lugar precisamente en el Augusta Golf de Calatayud, para los días 26 y 27 de septiembre. "Mis objetivos para este año, principalmente, son el Nacional, el Másters de España y el Campeonato de España por equipos", concluye Requena.