Pese a que muchas cosas han cambiado durante estos últimos meses, las iniciativas solidarias se mantienen. José Vicente Pardo, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Huesca y amante confeso del deporte y de la montaña será quien complete próximamente un nuevo reto en ayuda de la lucha contra el cáncer. Él solo cara a cara con el pico San Borombon, muy cercano a Muel.

Durante 24 horas, ascenderá hasta la cima cuantas veces pueda para donar lo recaudado en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). "Mi mujer Pilar tuvo hace cinco años un cáncer que consiguió pasar y está recuperada, a raíz de esto me picó un poco el gusanillo de las carreras por montaña y empecé participando en carreras cortas, después más largas, maratones y ahora hago muchas carreras de ultra distancia de más de 100 kilómetros. Como el pico de San Borombon lo tenemos muy cerca de Muel y es un lugar donde suelo entrenar bastante se me ocurrió el hacer las 24 horas de subir y bajar el pico a modo de reto solidario", explica José Vicente Pardo.

El trayecto al que se enfrentará este deportista es "un circuito circular de seis kilómetros aproximadamente" y añade que "yendo tranquilito y parando a comer he calculado hacer unas 20 subidas, quizás sean algunas menos o algunas más porque es difícil predecir ni sabemos qué condiciones climáticas habrá". Sin embargo, José Vicente no estará completamente solo ante la cima. "Mi mujer Pilar me ayudará con el avituallamiento de cara al desayuno, la comida y la cena, y el club Trail Muel, al que pertenezco, me ayudará para que no esté solo tomando nota de las ascensiones que completo", asevera.

Pocas semanas después de decretarse la desescalada José Vicente se ha comprometido a completar este reto solidario. “El confinamiento lo hemos llevado bastante bien, yo he podido seguir teletrabajando. Soy una persona muy inquieta y activa, sí que he echado de menos el salir al monte porque hemos estado un poco encerrados como cobayas corriendo un poco por el pasillo o las terrazas, como hemos podido. También he entretenido un poco al vecindario porque soy trompetista y todas las mañanas a las 12 tocaba en la terraza”, cuenta.

Para colaborar con esta iniciativa se puede donar la cantidad que se desee en la siguiente dirección: https://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/24-horas-san-borombon, y los vecinos de Muel podrán realizar donaciones presenciales en una hucha que se encuentra instalada en la Ferretería Adiario desde el pasado lunes 1 de junio y que permanecerá hasta el miércoles 10 de junio, último día en que se podrá donar.