Desde este lunes día de mayo, se encuentra ya en vigor en Aragón la fase 1 del plan nacional de desescalada, con una serie de medidas liberatorias que amplían el radio de actividad y práctica a los deportistas. La provincia, en este caso Zaragoza, Teruel o Huesca, es la nueva unidad de aplicación, aunque seguirán vigentes, en función del número de habitantes de la población, las franjas horarias. Es decir, corredores, montañeros o ciclistas -o deportistas de otras disciplinas individuales- podrán entrenar o practicar su modalidad dentro de los límites provinciales, de acuerdo a lo establecido en la Orden SND/399/2020; Capitulo II; Artículo 7.1 respecto a la flexibilización de medidas de carácter social: toda persona tiene permitido desplazarse por su provincia para la realización de las actividades permitidas en la fase 1: “Se podrá circular por la provincia de referencia...”.

Por lo tanto, estos deportistas podrán moverse por su provincia ya sea en el ejercicio de su actividad o para desplazarse a otro punto en el que desarrollar su deporte. Por ejemplo, un ciudadano de Zaragoza podrá viajar a otra comarca para entrenar, siempre respetando las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social sugeridas por las autoridades. En todo caso, deberán respetarse también las franjas horarias del municipio en el que se entrene, mañana o tarde en las poblaciones de más de 5.000 habitantes, y sin restricciones horarias en las poblaciones menores.

La entrada de Aragón en la fase 1 también supone la apertura de las instalaciones públicas o privadas de deporte al aire libre. De este modo, las pistas de tenis, de pádel, de atletismo, los campos de golf, campos de rugby o fútbol, circuitos, los de tiro o tiro con arco, podrán abrir dentro de unos límites de seguridad. En ellos solo se podrá desempeñar la práctica deportiva individual, manteniendo la distancia social recomendada de dos metros, sin contacto y siempre con cita previa. No podrán usarse zonas comunes (como aseos) ni vestuarios, y deberá respetarse el 30 % del aforo. En los deportes de raqueta, por ejemplo, solo se permiten unos contra uno, no actividades por parejas (dos personas por pista).

Desde este lunes, en Aragón, también está permitida la reapertura de gimnasios públicos o privados, aunque solo para actividades deportivas individuales, con cita previa, sin contacto físico y sin uso de vestuarios.

Del mismo modo, está permitida la apertura de los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva. Hay dos en Aragón de este tipo, uno en Benasque (montaña) y otro en Jaca (deportes de invierno). Además, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha dado el visto bueno para la apertura del Centro Aragonés del Deporte de Zaragoza para que los deportistas de alto nivel y alto rendimiento puedan reanudar sus entrenamientos. En todos estos centros rigen las mismas normas: cita previa, deportivas de alto nivel o profesionales, límite de aforo del 30%, acceso individual, vestuarios cerrados, turnos...