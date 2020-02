Jesús Ángel Olmos e Isabel Macías conquistan el Campeonato de Aragón de cross

El XXV Cross Olimpo–Memorial Miguel Navarro ha puesto el broche a la Copa Aragón de campo a través. Un cierre precioso para una competición impulsada por el incombustible Santiago Chivite, presidente del Club Olimpo que da nombre a la cita, que ha vivido este domingo su fiesta grande porque, además, había un valor añadido en juego: conocer los nombres de los campeones de Aragón de la disciplina y los billetes para el Campeonato de España, que acogerá Zaragoza. Y la corona se ha quedado en casa ya que Jesús Ángel Olmos (Urban Castellón) e Isabel Macías (Scorpio Alcampo) se hicieron con el título absoluto. El evento se ha desarrollado en el Parque Oliver, adonde retornaba tras la negativa del anterior Ayuntamiento a ceder el espacio.

El Cross Olimpo ha reunido a un total de 527 atletas, entre federados (264) y escolares (263), que son los que han tomado el protagonismo a primera hora de la mañana. Ya, desde las 12.00, y con el sol abrigando a los fondistas, los mayores han ocupado la línea de salida.

En la carrera femenina, que se ha disputado en un circuito de 7.000 metros, desde el principio tomaron el mando las principales favoritas: la olímpica Isabel Macías, la laureada ultrafondista internacional Alicia Pérez y Raquel Miró, llevándose como invitada a una renacida Olga Rabadán cuya valentía le valió el cuarto puesto por delante de Virginia Sanromán, Olatz Flores, Shirley Kap, Beatriz Martínez, Luisa Larraga, Paula Morago, Nuria Sierra y Verónica Escartín, cerrando un amplio plantel de prestigiosas atletas en las primeras posiciones.

En la lucha por la victoria, Miró cedió a falta de una vuelta y media, dejando a sus compañeras de viaje luchando por el triunfo. Finalmente la albalatina Alicia Pérez no pudo con el empuje final de Macías, que se llevaba de una tacada la carrera, la general de la Copa y el Campeonato de Aragón. Nerea Izcue se adjudicó el título sub-23 frente a Lorena Sisamón y Cristina Franco. Y en el Regional sub-20 se impuso Noemí Gª Bagué ante las gemelas Jiménez Cáseda. La mejor sub-18 fue Alicia Sanz, por delante de Vega Artero y Jara Andrés. Y entre las veteranas, Ana Mansilla (F2) y Amaya Aznar (F1), Eva Bonacho y Susana Tamargo.

XXV Cross Olimpo-Memorial Miguel Navarro, prueba del Campeonato de Aragón individual en el Parque Oliver de Zaragoza TONI GALAN

"La distancia aún me va larga, pero la carrera ha sido muy exigente, con rivales que manejan estos ritmos. Si me lo dicen hace un mes y me costaría creérmelo. Ha sido una victoria dura e inesperada, pero muy trabajada. De verdad, estoy muy satisfecha", explicaba Macías al final de la prueba. La mediofondista zaragozana se llevaba la Copa (y el premio de 500 euros) tras sumar 212 puntos, seguida de Olatz Flores (176), Raquel de Francisco (150), Virginia Sanromán (146) e Isabel Linares (124).

En la carrera masculina, sobre 9.000 metros, los atletas se tomaron con calma las primeras vueltas. Aún así el grupo se fue estirando y pronto quedaron solos el favorito Jesús Ángel Olmos, Camilo Santiago y Omar Ougzif como aspirantes a la victoria, que finalmente se adjudicó el campeón de España de 10K en ruta. Nada pudo hacer contra su ataque final el maratoniano Santiago, quien, al menos, conseguía relegar al marroquí Oughzif a la tercera plaza. Lo intentaron Fernando Gil, Víctor Puyuelo, Luis Agustín, El Ouahabi, Alberto Sábado, Juan Dutrey, Miguel Lizana, Miguel Allueva y Carlos Oriach que cerró el selecto grupo de los doce primeros, pero la carrera estaba ya decidida.

XXV Cross Olimpo-Memorial Miguel Navarro, prueba del Campeonato de Aragón individual en el Parque Oliver de Zaragoza TONI GALAN

En este distinguido grupo se colaron también los sub-23 Cheruiyot y Osanz, dejando clara muestra de su potencial, con Inda en el tercer escalón del podio. La categoría sub-18 la ganó Juan Trasobares, por delante de Rubén Egea y Óscar Fenero, mientras entre los sub-20 Pol Oriach se hacía con el Campeonato de Aragón frente a Hamza Omari y Pablo Argibay.

Unos minutos antes se celebró la prueba de veteranos que deparó los siguientes campeones de Aragón: Denis Lorda (M35), Rodrigo Gallego (M40), Marcos López (M45), Redouan Benarafa (M50), José L. Moreno (M55), José Solórzano (M60), Rafael Puyuelo (65) y José A. Torre (M70). La clasificación general de la Copa se la adjudicó Fernando Gil con 262 puntos, seguido por Juan Dutrey (187), Manuel Fernández (150), Sergio Latorre (120) y Víctor Puyuelo (108).