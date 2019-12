'La Rosalía', así es la nueva pose de celebración del deporte nacional

Tras despedir por todo lo alto su primera (y exitosa) gira 'El mal querer', en Madrid, no cabe duda de que la irrupción de Rosalía en el panorama musical ha supuesto todo un fenómeno social. No solo por su arte, del que ha hecho gala durante la gira y en otras ocasiones como en los Premios Goya, donde interpretó una versión de 'Me quedo contigo'. Su particular estilo (dientes 'grillz' y largas uñas postizas) y sus trabajos han hecho de la cantante catalana toda una revolución. Su fama y su efecto han llegado hasta el mundo deportivo, donde muchos deportistas han compartido imágenes en las que aparecen con la 'pose Rosalía' de forma inconsciente sobre el terreno de juego.

El creador de la pose deportiva 'La Rosalía' fue el base del Real Madrid Facu Campazzo. El baloncestista compartía el pasado 23 de noviembre una publicación en Instagram de uno de sus partidos, en el que una jugada le llevó a tomar una posición muy parecida a la de la cantante catalana. Él mismo acompañó la instantánea de la frase "la Rosalía", seguido de un emoticono de una flamenca.

Tras el éxito (más de '7.000 retuits' y más de 104.000 'me gusta'), el fenómeno de 'La Rosalía' no ha hecho más que crecer en el ámbito deportivo, pero los implicados no siempre han sido conscientes de que estaban poniendo esta folclórica pose, entre ellos el futbolista del Barça Luis Suárez.

Rosalía, una pionera en tendencias

No es la primera vez que Rosalía crea tendencia y se hace viral en las redes sociales. Cuando publicó en su Intagram una imagen en la que lucía unas 'ugly shoes' fueron muchos los que se animaron a adquirir estas 'zapatillas feas'. Tampoco han pasado desapercibidas sus largas uñas o sus 'grillz' o dientes de falso oro. Sin embargo, sus arriesgadas propuestas nunca han sido del todo acertadas, puesto que, cuando la artista lució tres prendas hechas con pieles de animales, recibió insultos y duras críticas.