Rosalía en el punto de mira: insultos y duras críticas a la artista por lucir tres prendas hechas con pieles de animales

Rosalía es un éxito musical. Su talento, su versatilidad y su fuerza le han abierto un hueco en la música que parecía estar esperándola, y la catalana parece estar disfrutando del punto álgido del éxito de su carrera musical. Sin embargo, unas polémicas imágenes que la propia artista subió a su cuenta de Instagram han terminado volviéndose contra ella con toda la fuerza que pueden tener las redes sociales controladas por una masa de usuarios enfadados.

Mientras la cantante enmudecía con su espectáculo el pasado miércoles a 40.000 personas en la apertura del Mad Cool 2019, otras miles decidieron no quedarse calladas y mostrar su rechazo ante las tres publicaciones, que nada tienen que ver con la música. Los tres documentos gráficos que han generado revuelo son fotografías en las que se puede ver a la cantante luciendo un abrigo en tres colores diferentes: fucsia, banco y naranja. A pesar de una media de 700.000 'likes' en cada una de las fotografías, a muchos les ha desagradado la prenda por su composición.

Al parecer, está firmada por la firma danesa Saks Potts y en la página web puede comprobarse que esta prenda cuyo valor ronda los 1.550 euros está fabricada con piel de zorro, para los puños y el cuello, y con piel de cordero, para los ribetes.

Los comentarios de desaprobación no tardaron en llegar manifestando decepción y rechazo, aunque quedaron debajo de los de otros influencers y artistas con cuenta certificada de Instagram: "¿De verdad puedes estar orgullosa, y sobre todo con la conciencia tranquila, de llevar un abrigo que se ha fabricado torturando y despellejando vivos a pequeños zorros?", preguntaba una usuaria, y su comentario alcanzaba más de 30.500 'likes'. "Has decepcionado a miles de personas que te siguen. Como celebridad tienes la importante responsabilidad de influir para bien en la sociedad y no fomentar el maltrato animal", añadía otra, y más de 10.000 personas apoyaban su reacción. Por el momento, la catalana no se ha manifestado al respecto.