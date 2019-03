¿Sería capaz de llevar las 'zapatillas feas' que luce Rosalía en su Instagram?

Las zapatillas que están arrasando en las redes (pero quizás no quieras en tu armario) tienen nombre propio: 'ugly shoes' o, como diríamos en español, 'zapatillas feas'. Este modelo que tan popular se ha hecho en el último año se caracteriza por tener unas suelas de más de cinco centímetros y usar tantos colores como cada diseñador decida, pues, cuanto más extravagantes sean, más adeptos (y 'haters') conseguirán en las redes sociales.

Así, desde que la marca Balenciaga consiguiese catapultar el primer modelo, las Triple S, a la lista de los objetos imprescindibles para estar a la moda (a pesar de que cuesten 700 euros), 'influencers', 'bloguers' de moda y artistas del panorama internacional han sucumbido a sus virtudes (o sus defectos, según se mire).

La última en hacerlo ha sido la promesa española de la música, Rosalía, quien actualmente se encuentra inmersa en el rodaje de su nuevo videoclip. Es en una de las localizaciones seleccionadas donde la artista ha aprovechado para subir una foto a su cuenta de Instagram. Vestida con un 'total look' en blanco, la cantante se arriesga a combinar un abrigo estilo 'teddy' con unas llamativas 'ugly shoes' con cordones y chapas metálicas, que combina con unos calcetines amarillos fosforito.

Ver esta publicación en Instagram 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🥛🐩🥡🧖🏼‍♀️ Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 6 Mar, 2019 a las 12:41 PST

Otros 'looks' arriesgados

No obstante, la aparición de las 'ugly shoes' de la cantante de 'Malamente' no son la única osadía en materia de moda que se le ha visto cometer. Rosalía, quien sorprendió en la última gala de los Goya (además de por su inmejorable actuación) por un estilismo sobrio para la alfombra roja, suele aportar por 'looks' arriesgados y atrevidos que suelen marcar tendencia. Hace menos de un mes, la joven subía una foto de su estancia en Los Ángeles, Estados Unidos, en la que, a pesar del solazo que acompaña la instantánea, luce el abrigo utilizado en la imagen anterior, pero combinándolo, esta vez, con unos botines tipo 'furry' o 'borreguito' que no dejaron indiferente a ninguno de sus seguidores.