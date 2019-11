Las gemelas Sánchez Alayeto se quedan sin título en Santarder

Era la segunda final consecutiva para las 'gemelas atómikas', la segunda oportunidad de poder alzarse con un título, pero Mapi y Majo Sanchez Alayeto no han podido redondear con la guinda del título el Santander Wopen 2019, prueba del World Pádel Tour exclusivamente para mujeres en la que se han dado cita las 56 mejores parejas del mundo. Las aragonesas han caído en la final, la segunda consecutiva que disputaban, ante la balear Gemma Triay y la catalana Lucía Sainz, que ponían con este triunfo a más de un año de sequía proclamándose campeonas. Un partido intenso y emocionante donde las zaragozanas llevaron el partido al tercer set tras salvar dos bolas de partido en el segundo (6-2, 6-7 y 6-4).

En el corazón azul, un enfrentamiento clásico de 2018 aún inédito en 2019: Mapi y Majo frente a Gemma y Lucía. Un broche de oro para una jornada en el polideportivo La Albericia que ha vivido un lleno. En el inicio del encuentro ambas parejas se mostraron seguras con sus servicios y no fue hasta el quinto juego cuando Triay y Sainz rompieron por primera vez el saque de sus rivales para situarse con 3-2 a su favor.

La pareja Triay-Sainz estaba muy inspirada, especialmente Triay, MVP de la final, y se sacó de la chistera varios golpes ganadores para volver a conseguir un 'break' y, finalmente, adjudicarse el primer set por un contundente 6-2.

La balear y la catalana no estaban dispuestas a quitar el pie del acelerador y comenzaron el segundo set volviendo a romper el saque de las gemelas Alayeto. El público que abarrotaba las gradas de la pista se volcó con las zaragozanas, para tratar de alargar el espectáculo, y sus ánimos parecieron hacer efecto porqu,e por primera vez, rompieron el saque de Triay y Sainz para colocar el 3-3.

Ninguna de las dos parejas quería volver a ceder su servicio y el set se fue irremediablemente al tie-break para su resolución. En el desempate, Triay-Sainz consiguieron dos bolas de partido al situarse con una ventaja de 6-4. Mapi y Majo se defendieron con uñas y dientes y lograron salvar las dos bolas para llevar el desempate otra vez a la igualada y, finalmente, adjudicarse el set con un 6-8.

Pese haber tenido el triunfo en sus manos y verlo escapar, Triay y Sainz no se vinieron abajo y comenzaron el tercer set manteniendo sin problemas su servicio, y fueron las primeras en romper el saque de sus oponentes para poner el 4-2 en el electrónico.

Las hermanas Alayeto no tardaron en reaccionar y en el siguiente juego les devolvieron la rotura y, a continuación, pusieron de nuevo las tablas en el marcador (4-4). Pero con el saque de las gemelas, Lucía y Gemma lograban enfrentarse a dos bolas de partido al resto. Esta no vez no fallarían, y a la primera ocasión, pondrían fin a más de un año de sequía proclamándose campeonas