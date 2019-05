A raíz del infarto que sufrió este miércoles el portero Iker Casillas en un entrenamiento, muchos deportistas y aficionados se habrán preguntado, por afinidad, qué posibilidades tiene una persona de sufrir un episodio de este tipo. El doctor Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (Semed), responde con cautela para despejar algunas dudas: "El problema de estas cosas es que todos nos lo imaginamos. No sabemos realmente lo que sucedía previamente. No lo han dicho. Lo que sí es cierto es que si realmente ha tenido un infarto, es muy poco frecuente en deportistas profesionales y de esa edad", afirma categóricamente Manonelles, quien se encuentra precisamente en un congreso sobre Medicina Deportiva en Austria.

Causas que aumentan el riesgo de sufrir un infarto

Aunque por el momento el Oporto ha evitado dar detalles sobre la historia clínica del futbolista, las primeras informaciones difundidas hablan de una "mejoría", si bien habrá que esperar un tiempo para conocer si el conocido portero del Oporto puede volver a la práctica deportiva o si presentaba de antes alguna afección cardiaca. "Para que suceda una muerte súbita, que es lo que podría haber pasado con Casillas, la persona tiene que sufrir una patología. Una persona sana, salvo situaciones de deshidratación o golpes de calor, entendemos que tiene que padecer una enfermedad previa. Lo que ocurre es que a veces es muy difícil de diagnosticar y se descubre la patología a posteriori", comenta.

Por su experiencia en este ámbito, el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte asegura que las causas más frecuentes que provocan una situación de esta naturaleza a la edad de Casillas suelen ser patologías previas, problemas congénitos y la cardiopatía isquémica.

"No creo que haya trascendido lo que le han hecho. Habría que valorar muchas cosas, la extensión de la enfermedad, si tiene una enfermedad de las arterias coronarias -que hay tres principales-, etc. No es lo mismo si ha afectado solo a la coronaria derecha que si ha afectado al tronco común de la izquierda. La segunda circunstancia es muy grave y no le permitiría volver", explica este especialista, quien prefiere ser "cauto" y no hacer conjeturas.

Por el momento, y según ha podido saber la Semed, al futbolista se le ha puesto un stent, una especie de muelle que expande el vaso sanguíneo obstruido y permite que la circulación fluya normalmente. "Con esta medida, se corre un riesgo con los impactos torácicos. Al llevar una pequeña prótesis en el interior de la coronaria, no es recomendable que un deportista sujeto a circunstancias de impacto, como es un portero de fútbol, continuara con la práctica deportiva", alega este médico, quien menciona también el hecho de que tendría que estar anticoagulado (medicado) durante un tiempo, lo que "dificulta" el retorno a la práctica deportiva durante "los primeros seis meses".

Pese a todo ello, Manonelles advierte de que por el momento todo lo que pueda hablarse de este tema son "conjeturas", ya que no ha trascendido el informe médico. No obstante, a este especialista le extraña que no se hubiera diagnosticado antes una patología cardíaca previa que pudiera haber influido en el estado actual del deportista. "No es frecuente. Aunque es verdad que en Medicina la exactitud y el 100% no existen. Que pueda volver o no es una incógnita. Aunque las probabilidades de partida probablemente sean pocas, no diría categóricamente que no pueda jugar...", se arriesga a decir Manonelles, que insiste en que por lo que se ha oído en los medios, la lesión del futbolista ha sido en la arteria coronaria derecha, que en comparación con otras es "de poca magnitud".

"Si es así, explica la buena evolución que tiene y eso podría dar que pensar en si hay alguna posibilidad de retornar la práctica deportiva, pero es precipitado ahora mismo decirlo. También hay que valorar la edad del futbolista. Iker Casillas está en el ultimo tramo de su carrera -a lo mejor eso puede llevarle a tomar la decisión de decir: 'no me voy a arriesgar, ya lo he hecho prácticamente todo'", sentencia este doctor.

Consejos para deportistas profesionales y aficionados

Para prevenir y evitar incidentes de este tipo, el doctor Pedro Manonelles hace hincapié en la importancia de someterse a un reconocimiento médico. "Como mínimo hablamos de cualquier deportista -en los profesionales ha de ser mucho más estricto- pero en cualquier caso hay que valorar los antecedentes familiares, prestar especial atención al corazón y hacer un electrocardiograma en reposo", puntualiza.

Si con los datos que proporciona esta exploración hay alguna "sospecha" de alguna circunstancia de riesgo, en función de lo que se apreciara este especialista indica que sería aconsejable una prueba de esfuerzo o cardíaca. "En un deportista profesional es mucho mayor. Probablemente hay que hacer también una ecografía anual. Quién lo hace y quién no, no lo sabemos a ciencia cierta, porque solamente existe obligación en Italia y en los ciclistas profesionales, a los que la Unión Ciclista Internacional (UCI) obliga a hacer un control anual de estas características", precisa Manonelles. En otros deportes, el presidente de la Semed dice desconocer que exista esta normativa, si bien manifiesta que hay una gran "variabilidad" entre países. "No hay una norma internacional de aplicación... Y habría que empezar por las nacionales. Mañana tengo una reunión del Comité y ya me gustaría que pudiéramos tratar esto. Estamos muy lejos de la posibilidad. Lo que se puede avanzar en un país está a años luz de lo que ocurre en otros", asegura.