Nuevo reto mundial de Martí Vigo

Martí Vigo sigue quemando etapas a la misma velocidad que se desplaza por las pistas de esquí de medio mundo. A sus 21 años, el joven deportista aragonés ya presume de haber participado en unos Juegos Olímpicos de Invierno –los de hace un año en Pyeongchang (Corea del Sur)– y de ser el primer español en conquistar un ‘top 15’ en una prueba del Mundial Júnior. Ahora, el esquiador ribagorzano, natural de Sesué, afronta su próximo reto de aprendizaje: competir en el Mundial sub 23 que se disputará del 20 al 26 de enero en Lathi (Finlandia). Vigo participará en la carrera de 15 kilómetros de esquí de fondo, programada para la mañana del próximo miércoles 23 de enero.

Una prueba que reunirá a los cien mejores esquiadores de fondo del mundo en la categoría y que el oscense afronta con la máxima ambición a pesar de haber sufrido una pretemporada llena de contratiempos. "Es un orgullo volver a representar a España en un campeonato del Mundo y es otro paso adelante en mi carrera. Me veo bien, con fuerzas, pero tal y como ha ido la pretemporada terminar entre los 20 o 30 primeros sería un gran resultado", explica. Vigo se refiere a un complejo proceso de mononucleosis que sufrió en verano. "En agosto tuve muy malas sensaciones entrenando. Estaba agotado cada día y sufrí bastante", recuerda. "Finalmente, en septiembre me detectaron que tenía mononucleosis. Estuve un tiempo parado al cien por cien y cancelé varias carreras. Incluso pensé que no podría competir en el Mundial, que no podría clasificarme al perder la forma", reconoce.

Vigo apuró al máximo su preparación y se jugó todo a una carta en la prueba de la Copa de Europa que se disputó a principios de año en la República Checa. Apenas era su segunda carrera de la temporada, pero el esquiador de la Agrupación Deportiva Hospital de Benasque logró la plaza para el Mundial sub 23. Llegó a la meta a un minuto y 51 segundos del ganador, el francés Robin Duvillard, que acabó con un registro de 33:17. Así, logró un tiempo superior al ganador por debajo del 5%, cumpliendo el objetivo para conseguir el billete a cita intercontinental de la próxima semana. "Dadas las circunstancias, poder competir de nuevo en un Mundial es ya una gran alegría", insiste, consciente de las dificultades que ha sufrido en los últimos meses.