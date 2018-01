El sueño olímpico de Martí Vigo

"Voy quemando etapas desde que empecé en esta disciplina. Piensas que los Juegos son el objetivo, el reto de todo deportista. Desde pequeño te vas formando, quieres ir a más... Siempre los he tenido en mente y ahora ya están aquí. Estoy muy feliz y muy ilusionado", ha comentado Vigo desde Val di Fiemme, puerta de los Dolomitas italianos, donde entrena para la próxima cita de la Copa del Mundo de este fin de semana en Austria.

"La clasificación es debida al justo y merecido reconocimiento a su constancia en el entrenamiento y al buen trabajo realizado", resalta la Real Federación Española de Deportes de Invierno (Rfdei). Un mayúsculo premio para el joven esquiador de Sesué, de 20 años, criado en el valle de Benasque. "Este deporte no tiene más secretos que entrenar y entrenar. Perseverancia en el trabajo. Y mucha motivación en la preparación y a la hora de competir. Son las claves para el éxito, las que me permiten decir que ya soy olímpico", ha afirmado.

Martí nació para el esquí de fondo. Le engancharon sus padres, Evaristo e Irma, y su hermana Berta, quienes no se perderán el evento. "Sí que van a venir hasta Pyeongchang para verme competir. Les hace muchísima ilusión y yo estoy encantado de sentirme arropado y que me puedan seguir en vivo", ha resaltado. Las pistas pistas de los Llanos del Hospital son más que un hermoso entorno natural para el corredor de la Agrupación Deportiva Hospital de Benasque, desde donde da forma a un palmarés en el caben la gran mayoría de los títulos de este deporte: Campeonatos de Aragón, Copas de España y Campeonatos de España. "Comencé a los tres años. Mi progresión no ha sido explosiva, sino que poco a poco he ido creciendo deportivamente. La evolución la marcan los resultados, y ahora ya estoy dentro de la élite nacional e internacional", ha afirmado.

Vigo se ha hecho un nombre siguiendo la estela de otros ilustres en esta modalidad nórdica, como el panticuto Emiliano Morlans, olímpico en Lake Placid en 1980, y el jaqués Diego Ruiz, presente en los Juegos de Nagano 1998, Turín 2006 y Vancouver 2010. El ribagorzano, formado en el Cetdi y ahora como miembro del Equipo Nacional, va abriendo huella en una especialidad muy técnica. Y sumando logros.

El año pasado ya hizo historia en Estados Unidos, en el Mundial júnior, donde se convirtió en el primer español en establecerse en el ‘top 15’ en la prueba de 10 kilómetros al estilo libre (14º). "La satisfacción de todo lo que hago es mejorar, saber hasta dónde puedes llegar. Soy muy competitivo y en cualquier deporte. Sea el que sea. Lo doy todo en cada carrera", apunta el altoaragonés. La Federación Española le galardonó con el ‘Premio Carolina Ruiz’ al mejor deportista con proyección del curso 2016/17.

Esta temporada, en la que se estrena en la categoría absoluta, le permite esbozar la mayor de las sonrisas. En diciembre sumó su primera gran victoria en una competición FIS (Federación Internacional de Esquí), la Copa de Austria, celebrada en Villach. Y hace doce días aseguró su billete para Corea en Dresde (Alemania), escenario de una prueba de la Copa del Mundo, certamen en el que debutaba. Al lograr la 22ª posición se metía en un ‘top 30’ de la Copa, que era uno de los requisitos marcados por los criterios Federación, Comité Olímpico Español y Consejo Superior de Deportes para ser seleccionable.

Este miércoles, en la sede del COE, se pronunció su nombre en el acto en el que se ha anunciado el combinado español que viajará a Corea del Sur. "Mi meta es aprender de la experiencia y de poder estar rodeado de gente increíble. Al ser tan joven y ser la primera vez en una carrera de estas características no sé que me voy a encontrar, pero sí espero tener buenas sensaciones y hacerlo lo mejor posible", ha concluido Vigo, que participará en las pruebas de 15 kilómetros estilo patinador y con salida en masa y esprint por equipos junto con su compañero Imanol Rojo.