'Mask Singer' desenmascara a Tory Spelling y a una famosa deportista española

'Mask Singer' ha vuelto por todo lo alto a Antena 3. Su nueva edición retorna presentada por Arturo Valls y con los Javis como jurado. A ello esta temporada se les han sumado Mónica Naranjo y Ana Obregón que está en el foco mediático por el nacimiento de su hija por gestación subrogada. Aunque hay que recordar que la grabación se realizó hace más de un año.

En este primer programa han sido desenmascaradas dos famosas, una de ellas es muy conocida por aquellos que fueron jóvenes en los noventa. La actriz que interpretaba a Donna de 'Sensación de Vivir', Tory Spelling, se escondía debajo de una de las seis máscaras participantes: Arlequín. Y en el segundo 'truedo' (duelo de tres) fue la menos votada.

La expectación llegó al máximo cuando dos jurados hicieron sus apuestas y entre ellas se encontraban propuestas como Tory Spelling o Melanie Griffith y finalmente se comprobó que no iban nada desencaminados.

¡Menuda pimera gala! @MaskSingerA3 vuelve por todo lo alto con dos máscaras reveladas. 💥🎭 #MaskSingerEstreno



Vuelve a ver el programa completo en @ATRESplayer. ▶️

https://t.co/uKIKLgFiBA — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 10, 2023

Tras ser desenmascarada, la actriz compartió con los jueces su experiencia. "Ha sido una de las mejores de mi vida. Lo he hecho por mis cinco hijos para que sepan que pueden hacer todo lo que se propongan".

Arantxa Sánchez Vicario, Faraona de 'Mask Singer'

Antes de esta sorpresa internacional, la máscara Faraona también fue desenmascarada y los espectadores pudieron reconocer a Arantxa Sánchez Vicario que aseguró haber disfrutado como en su vida. "Lo he intentado hacer como cuando jugaba, lo mejor que he podido, lo he dado todo", señaló cuando se descubrió, detallando que se presentó al programa por su hijos. "He disfrutado muchísimo y no lo cambio por nada del mundo", analizó.

Arantxa Sánchez Vicario, extenista que fue número uno y medallista olímpica, se ocultaba bajo la máscara de Faraona! 🏜️



Arantxa ha cambiado su raqueta por el micrófono para dejarnos con la boca abierta 🎾🎶 #MaskSinger



Patrocinado por @BimboEsp#BimboEsQuerer pic.twitter.com/5qpGoBvXrv — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 10, 2023

Además, el programa terminó con un 'momentazo' Ana Obregón y los Javis bajo la ducha por uno de los novedosos 'castigos' que se han incluido esta temporada.