El 'tentador' zaragozano hace público su amor por Laura: "Te amo y te amaré siempre"

Una vez cumplidos todos los compromisos televisivos que le obligaban a no dar pistas ni información, el zaragozano Saúl Pina por fin ha podido hacer pública su relación con la modelo Laura Boado. Ambos se conocieron en el 'reality' de Telecinco 'La isla de las tentaciones', en el que el aragonés era 'tentador' y la gallega acudía para poner a prueba su relación con su entonces novio Alejandro. Y allí, en una lujosa villa en la República Dominicana, surgió el amor entre Saúl y Laura, que no dudó en romper con su anterior pareja.

Transcurridos unos meses de la grabación y tras emitirse el pasado lunes el último programa de esta edición de 'La isla de las tentaciones', Pina y Boado por fin pueden hacer público su vínculo y compartir tranquilamente imágenes que lo atestiguan. Así lo ha hecho este miércoles el zaragozano, que ha escrito en su cuenta de Instagram un cariñoso mensaje a su amada, que está acompañado por una colección de imágenes en distintos escenarios: Valencia, Santiago de Compostela, Madrid... Curiosamente, Zaragoza no aparece en ninguna.

Saúl Pina y Laura Boado, en Valencia. Instagram

"La verdad que no se por donde empezar. Han pasado ya casi 9 meses a tu lado amor, ya sabes que no estamos pasando nuestro mejor momento debido a que ha sido unos meses muy duros de emisión, aún así, quiero dedicarte estas palabras", introduce el profesor y atleta de salto de pértiga.

Y prosigue: "Desde el minuto uno, cuando te vi, aunque no fuésemos el prototipo de cada uno, sabía que eras la mujer de mi vida. Eres la niña que me ha devuelto las ganas de amar y de formar algo muy bonito en un futuro. Han pasado 10 meses desde que nos conocimos y no se si vamos a durar 7 días, un año o toda la vida, pero lo que se, es que han sido los meses más bonitos de mi vida, en los que hemos disfrutado, reído, llorado y pasado momentos increíbles".

El colofón es toda una declaración de amor: "No sé qué más puedo decir que no sepas ya bebé, solo quiero mostrar al mundo lo que te AMO y te AMARÉ SIEMPRE pase lo que pase".

Unas palabras que Laura Boado no ha tardado en contestar, también en su cuenta de Instagram a través de un vídeo con una recopilación de imágenes juntos y con un texto. "No es ni de lejos nuestro mejor momento, pero no puedo olvidarme del último año que hemos pasado juntos y agradecerte cada minuto que has estado a mi lado. Todo empezó en una isla, una bonita amistad se acabó convirtiendo en amor. Ninguno de los dos lo esperaba, y es que las cosas más bonitas vienen sin avisar", asevera.

Pina y Boado, en un festival musical. Instagram

La coruñesa se deshace en cariños a su pareja: "El niño más bueno y puro que he conocido. Al principio no sabía ni lo que sentía por ti. Pero lo que siempre he sabido es que no te quería perder nunca. Hemos vivido cosas buenas y últimamente sobre todo cosas malas. Pero yo no puedo olvidarme del último año como si nada pasase, por que has hecho que sea mejor persona, que crezca y que ame mejor. Solo tu y yo sabemos lo que tenemos. Gracias, te quiero".

Profesor y atleta

Saúl Pina tiene 27 años y es maestro de Educación Primaria. Ya tenía un pasado televisivo relacionado con Telecinco. El joven fue pretendiente en 2018 de la tronista Violeta Mangriñán en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, otro de los espacios de Mediaset de gran éxito entre los jóvenes que fue cancelado definitivamente en 2021.

Además, Pina también tiene una faceta como deportista ya que compitió como atleta de salto de pértiga, llegando a participar en el Campeonato de España de la espacialidad y a proclamarse subcampeón de España Universitario. En su Instagram comparte varias imágenes de esos tiempos deportivos.