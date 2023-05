Qué ver en RTVE Play: la tapada gratuita de las plataformas

En un panorama cada vez saturado de plataformas de 'streaming', con algunas de ellas, como Netflix, replanteándose sus precios y modelos de negocio, la de RTVE, RTVE Play, comienza a jugar sus bazas.

La primera y más evidente es la de su gratuidad. Pero también se está produciendo un creciente boca a boca que la empieza a situar como alternativa real y plausible, a la altura de otras de pago. En los últimos 2 meses, RTVE Play experimenta una curva al alza en las audiencias: el dato de abril fue el segundo mejor del último año, sin tener en cuenta el caudal de espectadores que aportó el Mundial de Qatar.

Nacida en los primeros 2000 como extensión digital de la televisión lineal, sus primeros pasos se basaron, de manera pionera, en la fórmula de 'A la carta'. Bajo ese nombre, 'TVE a la carta', se daba una segunda oportunidad para ver programas emitidos previamente en cualquiera de los canales del ente. El servicio continúa, pero desde entonces la propuesta ha mutado a RTVE Play,"un paso más allá con contenidos originales e internacionales", explica la directora de contenidos de este canal digital, Gemma Sánchez. Todo, con una presentación y una experiencia de navegación análogas a la de cualquier otra plataforma comercial como Disney +, HBO o Filmin.

En este sentido, Sánchez subraya la importancia que para ellos tiene la ordenación de la oferta, con el objetivo de que "se nos perciba como una plataforma más". "Hay un trabajo editorial, para presentar y agrupar las cosas", explica Sánchez. Lo hacen tanto por formatos (series, películas, documentales) como por temáticas, con no pocos guiños a la actualidad, cuestiones prácticas o efemérides. Entre los parámetros orientativos ahora mismo están desde contenidos para celebrar la llegada de la primavera, a los que exploran cuestiones feministas, series especialmente enganchantes, o muy premiadas, por citar solo algunos.

Tres son los fuertes del canal digital, "sus líneas fundamentales", a juicio de Gemma Sánchez: las series documentales, los especiales asociados a acontecimientos destacados y los directos, fruto, en gran parte, del músculo técnico y la capacidad de reacción de un canal público.

Sánchez pone dos ejemplos recientes, la coronación de Carlos III y Eurovisión. "Aprovechamos para lanzar contenidos extras. En el caso del festival musical, hacemos programas especiales, como 'Liverpool Calling', un espacio diario con Xuxo Jones y Jordi Cruz, o el documental 'Dime', en el que Beth se reencuentra con la canción que la llevó a Eurovisión tras salir de 'Operación Triunfo'.

Pero si de algo sacan pecho es de sus series documentales. Sánchez cita 'Javier Sánchez. Rompiendo el hielo', el true crime 'El asesino de la baraja', 'El robo del Códice Calixtino', 'El techo amarillo', de Isabel Coixet, 'Lucía y la telaraña' (que acaba de comprar Netflix), 'Ruiz Mateos. El primer fenómeno viral', 'Raíces', sobre Carlos Maldonado, ganador de 'Masterchef', 'Susana y el sexo', sobre Susana Estrada. Y a la vuelta de las esquina están 'Pacto de silencio', sobre la desaparición de El Nani o 'Malaya: operación secreta'.

En cuanto a la ficción, RTVE Play se está poniendo las pilas. A su plantel de títulos internacionales ('Alice Nevers', 'Line of Duty', 'Los Durrell', 'Top of the Lake' o 'The Split'), se sumarán en breve otros como 'Unforgotten' o 'In my skin'. Como asignatura pendiente está la producción de ficciones propias, pero andan en ello. Gemma anuncia su primer intento dirigido a los adultos, 'Esto no es Suecia', una comedia dramática sobre la maternidad, que se suma a 'Ser o no ser', orientada al público joven de la que llega su segunda temporada.

Precisamente este sector de la audiencia es otro en los que está trabajando de manera específica RTVE Play a través del canal PlayZ, que amén de programas propios ha exportado ya rostros a la televisión generalista, como el de Inés Hernand, presentadora del Benidorm Fest.

A todo hay que añadir uno de los tesoros exclusivos de RTVE Play: su fondo documental, un océano casi inacabable.

En lo puramente técnico, Sánchez señala que se ha subsanado uno de los fallos de la plataforma y ya se pueden ver la mayoría de los contenidos en versión original subtitulada. Para los propietarios de televisiones de última generación, hay también programas en el modernísimo 4K.