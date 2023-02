El patinador Javier Fernández revela en un documental su historia de lucha y éxito

"No todos los momentos son buenos, no todos somos perfectos", reflexionaba Javier Fernández, el mejor patinador sobre hielo de la historia de España, momentos antes de comenzar la proyección del documental que se adentra en su historia de lucha y éxito. Rodeado de familiares, amigos y compañeros, el deportista madrileño dijo sentirse "muy satisfecho" con el resultado de una serie documental de tres capítulos que este jueves se presentó en Madrid y que se estrenará el próximo 27 de febrero. "Es otro trofeo que me han brindado", agradecía.

‘Javier Fernández. Rompiendo el hielo’ es una producción de RTVE en colaboración con Factoría HENNEO, que ha acompañado al patinador por algunos de los rincones del mundo en los que cosechó sus mayores éxitos: Madrid, Jaca, New Jersey (EE. UU.), Toronto (Canadá), Sochi (Rusia), Tokio (Japón)… Currículum no le falta. Ha sido dos veces campeón del mundo, en siete ocasiones consecutivas campeón de Europa, así como bronce olímpico.

Y de buena parte de esos hitos, personales y de todo el país que le jaleó desde sus casas, fue testigo directo la periodista de RTVE Paloma del Río, voz inconfundible de los deportes minoritarios en España. "El documental refleja la imagen de Javier más allá de los dos minutos y cuarenta segundos que dura el programa corto y de los cuatro minutos del libre. Detrás hay un ser humano con todas sus luces y sombras, sus miedos, sus angustias, sus éxitos, su manera de gestionar la soledad, que ha tenido mucha, su familia…", relataba.

"Hemos querido hacer que la historia llegue a los corazones de las personas que vean el documental, y que sepan que también se ha pasado mal, que no solo es la foto, que hay algo detrás", comentaba el protagonista.

35 testimonios

La docuserie cuenta, además de con testimonios del propio Fernández, con más de 35 entrevistas personales. Familiares, amigos, entrenadores, periodistas, deportistas y otros patinadores rivales, como su amigo Yuzuru Hanyu, descifran la personalidad y las facultades que lo hicieron único en su disciplina.

Con un tratamiento de estilo cinematográfico, los episodios están además respaldados con imágenes de la infancia de Javier Fernández y de los grandes éxitos de su carrera, que culminaron en los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 y en los europeos de Minsk 2019.

A la presentación, en una céntrica sala de la capital de España, asistieron numerosos invitados, y contó con la presencia, entre otros, de Fernando de Yarza, presidente de HENNEO; del consejero delegado del grupo, Íñigo de Yarza, junto con el director ejecutivo del área Audiovisual, Pepe Quílez; Alberto Fernández, director de Contenidos de RTVE Play; y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Quílez dijo haber visto clara la oportunidad desde el primer momento. "Conocimos a Javier Fernández, su vida y su historia, tanto personal como deportiva, y llegamos a la conclusión de que merecía la pena darlo a conocer y reconocerlo". A su juicio, el documental, dirigido por Santi Aguado y Roberto Roldán, permite comprobar que "detrás del éxito hay muchas zonas de sombra, mucho sufrimiento, mucho sacrificio personal y familiar".

La serie estará disponible en exclusiva y de manera gratuita en RTVE Play. Además, el día 3 de marzo se estrenará la película que condensa los tres capítulos en Teledeporte.