Netflix ya bloquea el acceso a las cuentas compartidas: ¿podría terminar bajando los precios?

Ya es un hecho. Desde este miércoles 22 de febrero Netflix establece de forma automática la ubicación de la cuenta principal y obliga a los que utilizan sus servicios, y no viven en la misma casa, a pagar por una cuenta diferente. Así lo ha hecho saber la compañía con el siguiente mensaje: "La cuenta de Netflix es para las personas que viven en la misma casa".

El fin de las cuentas compartidas de Netflix ha supuesto una oleada de quejas en todo el país. Una multitud de usuarios se ha llegado a dar de baja del servicio y ha apostado por otras plataformas. Pero, a pesar de todo, la empresa sigue adelante con su plan fija la ubicación de la cuenta a través de los datos de los dispositivos conectados. Aunque se puede cambiar desde la aplicación en la sección 'Obtener ayuda'.

Países dónde suscribirse a Netflix a mitad de precio

Ya sea por las numerosas quejas recibidas, por el desembarco de nuevas plataformas de 'streaming' como Sky Showtime que prometen precios reducidos o por las bajas de los usuarios, Netflix ha lanzado una agresiva campaña de descuentos en países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Paraguay o Panamá donde comenzó a bloquear las cuentas compartidas.

El pasado 13 de febrero los usuarios de Netflix en Latinoamérica recibieron mensajes anunciando la bajada de tarifas: en países como Bolivia el plan básico de Netflix que antes costaba 7,99 dólares pasará a costar 3,99. En Panamá: de 8,99 dólares pasará a costar 4,99. Un el 50% en su plan básico y del 40% en los planes estándar.

No sabemos si estas bajadas de precios terminarán llegando a España, o cuándo lo harán, porque la compañía todavía no contempla esta estrategia en nuestro país. Lo que sí ha hecho es establecer planes nuevos con precios más bajos (algunos de ellos con anuncios) para incentivar la suscripción de aquellos que no quieren gastar mucho en su servicio de 'streaming'.

El plan que Netflix no quiere que conozcas

Aquellos que quieran darse de alta en Netflix verán como la compañía ofrece para España tres planes de precios: uno Básico con anuncios que cuesta 5,59 euros, uno Estándar por 12,99 euros y uno Premium por 17,99 euros al mes.

Pero lo que muchos no saben es que en la letra pequeña oculta un cuarto plan de precios que puede interesar a aquellos que no quieren pagar mucho y desean ver sus series sin anuncios.

Netflix ofrece tres planes de precios a primera vista y oculta uno Netflix

Para poder ver esta oferta es necesario pulsar en la letra pequeña, en el enlace ver todos los planes y allí sí aparece esta tarifa: Plan Básico sin anuncios por 7,99 euros al mes.