Sky Showtime, la plataforma que promete una tarifa de 2,99 euros para toda la vida

En plena guerra de tarifas por parte de todas las plataformas de 'streaming', a partir del próximo martes 28 de febrero desembarca en España un nuevo competidor. Se trata de Sky Showtime, un ente de ámbito europeo creado por Paramount y Comcast que se suma a la abundante oferta disponible y que suministran, entre otras, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus+, Movistar+, Orange TV, Starplay o Filmin.

"En Sky Showtime encontrarás la mejor programación de entretenimiento, con series y películas exclusivas para todos los públicos. Un amplio catálogo de historias reales y documentales de todos los tiempos. Disfruta de miles de horas de entretenimiento de calidad para toda la familia". Así sintetiza esta firma su propuesta audiovisual.

Conscientes de las dificultades para introducirse en un mercado tan feroz , una de las banderas que significan a esta compañía es su precio. Aunque su suscripción tendrá un coste de 5,99 euros en España, como sugerente oferta de lanzamiento los nuevos clientes que se suscriban a través de la web skyshowtime.com gozarán de un 50% de descuento sobre ese precio para siempre y pagarán 2,99 euros al mes. Esa vigencia eterna de la tarifa es marca de la casa y les diferencia del resto.

En cuanto a lo que contenidos se refiere, se hallan las producciones de Universal, Dreamworks, Sky, Nickelodeon, Showtime y Paramount Pictures, incluyendo también la programación de 'streamings' de Peacock y Paramount+.

NOTICIAS RELACIONADAS La serie 'Bosé': Un viaje sin tapujos al origen de la leyenda

Aunque todavía no ha descubierto todas sus cartas, en su pantagruélico figuran las películas de las sagas 'Fast & Furious' y 'Jurassic World', abundantes títulos de temática infantil y series como la esperadísima 'Bosé' (sobre el cantante español con estreno el 3 de marzo), 'The Office', 'The Rising', '1883', '1923', 'A friend of the family', 'American Gigolo', 'Funny woman', 'Halo', 'Ley y orden (temporadas 21 y 22)', 'Mayor of Kingstown', 'Pitch perfect: bumper in Berlin', 'Souls', 'Star Trek: Strange New Worlds', y ficciones con denominación de origen europea como 'Beartown' (Suecia), 'Beforeigners' (Noruega), 'Kamikaze' (Dinamarca), 'Lust' (Suecia), 'Czech it out!' (Rep. Checa), 'Hackerville' (Rumanía), 'One true singer' (Rumanía), 'Pray, obey, kill' (Suecia), 'Ruxx' (Rumanía), 'Success' (Croacia), 'The Sleepers' (Chequia), 'Tuff Money' (Rumanía), 'Welcome to Utmark' (Noruega) y 'The informant' (Hungría), 'ID' (Finlandia y Suecia), 'The winner' (Eslovaquia) y Warszawianka (Polonia).

Otro de los atractivos es que la plataforma permite visualizar los contenidos desde tres dispositivos de forma simultánea, por lo que se podrá compartir la cuenta con otros dos usuarios, pudiéndose generar hasta cinco perfiles de usuario. Además, existe la posibilidad de descargar contenidos para poder disfrutarlos sin conexión a internet.

Esta plataforma nació en 2021 pero no fue hasta el 20 de septiembre de 2022 que desembarcó en los primeros países: Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Un mes después continuó en los Países Bajos y Portugal. España y Andorra serán, respectivamente el vigésimo primero y vigésimo segundo receptores de su programación.