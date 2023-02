Cristina Pedroche desvela que será madre de una niña

Cristina Pedroche ha desvelado uno de los secretos más esperados: el sexo de su bebé, una niña. La presentadora de 'Zapeando', que entra en su tercer mes de embarazo, ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales la evolución de su estado. Una nueva etapa que define como una "mezcla de miedo e ilusión".

En una publicación de Instagram, que titular "Carta a mi bebé", Pedroche ha sacado su lado más emotivo para contar cómo lleva el embarazo y el vínculo que tiene con su bebé. "No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos, pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir", reflexiona la vallecana.

En la misiva, la presentadora desvela que tiene miedo que su bebé salga "al mundo exterior" porque siente que quiere tenerle siempre "dentro" para protegerle y cuidarle. Como sabe que no será posible, lanza una promesa y asegura que va a "ser la mejor madre del mundo".

"Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor. Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe", continúa Cristina Pedroche en una publicación que ya tiene miles de 'likes'.

Casi 8 años de casados

En la parte final de la carta es donde desvela el sexo del bebé. "Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero, hija", revelando así que su bebé será una niña.

Esta será la primera hija de Cristina Pedroche y David Muñoz, que tras conocerse en 2014, se dieron el 'sí quiero' el 24 de octubre de 2015, cuando la presentadora tenía 26 años. Poco más de siete años después de aquel día, la pareja disfruta de los momentos previos a convertirse en padres primerizos.