Alberto Chicote: "El tema central entre los compañeros es que no hay trabajadores para la hostelería"

Vuelve un clásico de la televisión española. El chef Alberto Chicote (Madrid, 53 años) pondrá de nuevo a prueba su paciencia con el estreno de la octava temporada de 'Pesadilla en la cocina' (este jueves a las 22:30 horas) en La Sexta, en una primera entrega donde el equipo del programa se trasladará hasta la localidad barcelonesa de Viladecans para 'rescatar' el negocio de José Antonio, cuya mala organización y pésimo servicio han hecho que acumule una deuda que podría obligarle a cerrar definitivamente sus puertas.

El cocinero también repetirá el próximo 31 de diciembre como presentador de las campanadas de fin de año en Antena 3 junto a Cristina Pedroche, donde intentará a volver a repetir la gesta histórica de ganar a La 1 de TVE en la última noche del año.

¿Cómo recuerda el primer día en el que le ofrecieron este programa?Lo recuerdo con muchísimo cariño porque hubo muchos aspectos nuevos ahí. Hubo un primer día en el que me llamaron de la tele para ofrecerme este programa; luego vino el primer día de grabación, el de emisión. Hubo muchos primeros días y todos los recuerdo. Para mí, el estreno cada temporada me ha recordado a aquel momento. Sigo teniendo ilusión. Obviamente, no es la mismo verte ahora en televisión que en tu debut, hay cosas que han cambiado, pero continua siendo una sensación muy emocionante.



Con el paso de las temporadas, ¿se ha ablandado con las injusticias y chapuzas que se ven en estos restaurantes?

Creo que soy exactamente igual. Si algo ha cambiado es que en estos diez años he ido aprendiendo mucho más del medio, que al principio no tenía ni idea. Si no hubiera aprendido nada en esta década, poco diría de mí, pero para mal. El haber presentado muchos programas te hacer ser más profesional en televisión. Esto sí ha cambiado, pero el trabajo de 'Pesadilla en la cocina' sigue estando ahí igual y no se va. Esta temporada es muy diversa. Hay un poco de cada cosa y hay programas muy emotivos y otros más divertidos e histriónicos. Es verdad que cada año digo que cada edición es la mejor que hemos hecho, pero creo que en esta ocasión sí que lo es.



¿Qué es lo que no puede aguantar ni permitir en un lugar para comer?

Posiblemente, ya no es tanto la suciedad, la mugre o todo tipo de formas más llamativas y visuales. Todo nace en el desánimo y el pasotismo. Eso termina en lo otro. Por eso, no entiendo, no solo en los restaurantes sino también en otros lugares, la falta de interés, bajar los brazos y no estar dispuesto a luchar por tu proyecto.



¿Cree que la pandemia ha servido para cambiar a los restaurantes?

Cuando empezamos a grabar 'Pesadilla en la cocina', las restricciones se habían retirado prácticamente todas y lo pudimos hacer sin muchos problemas, manteniendo eso sí una burbuja de trabajo con el equipo. A partir de ahí, la pandemia ha hecho mucho daño a los restaurantes, pero como a muchos sectores, que han tenido que cesar su actividad durante algún tiempo y que luego les ha costado mucho retomarla.



En el sector es constante denunciar que faltan manos y trabajadores en la hostelería.Algunos hosteleros no, todos lo reclaman. El tema central entre la gente del negocio en los últimos años, no desde hace unos meses, es que no hay gente y están preguntando si conocen a alguien para su restaurante. Todo es así, por desgracia.