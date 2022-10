Ana Rosa en el Día del Cáncer de Mama: “No somos valientes ni heroínas. Somos mujeres con derecho a quejarnos”

Este miércoles, como cada 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una efeméride que tiñe de rosa las ciudades y las redes sociales, y que sirve para recordar la importancia de la detección precoz de una enfermedad de la que en Aragón se diagnostican cada año una media de 900 casos, 360 este 2022 gracias a las mamografías preventivas que se realizan a mujeres de entre 50 y 60 años, lo que demuestra la importancia de participar en los programas de cribado, según señala el Gobierno de Aragón.

Esta mañana, Ana Rosa Quintana ha querido enviar un mensaje, durante la emisión de su programa, a todas aquellas mujeres que están pasando por esta enfermedad. La misma que durante once meses ha mantenido a la presentadora apartada de la televisión.

“La palabra lucha conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo. No somos valientes ni heroínas. Somos mujeres con derecho a quejarnos. El cáncer no te define como persona ni como mujer”, ha dicho.

Hoy es el #DíaMundialDelCáncerDeMama @anarosaq: "La palabra 'lucha' conlleva un discurso de triunfo o derrota. Y no es justo. No somos valientes ni heroínas. Somos mujeres con derecho a quejarnos"



🔵 #AR19O https://t.co/SLXWZrrA7s pic.twitter.com/ArELXyrUv2 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 19, 2022

Ana Rosa anunció el 2 de noviembre de 2021 que se retiraba temporalmente de la televisión tras habérsele sido detectado un cáncer, en concreto un carcinoma en una mama, once años después de haber pasado la enfermedad. El pasado lunes, 10 de octubre, volvió a ponerse al frente del programa que conduce en Telecinco, que lleva su nombre, con el convencimiento de que continuará dando los buenos días muchas jornadas a los telespectadores.

Este miércoles, con motivo del Día del Cáncer de Mama, el rostro de la presentadora aparecerá en pantalla gigante en la mítica plaza de Times Square en Nueva York 80 veces al día durante treinta segundos. Al parecer, Ana Rosa no sabía nada de esta iniciativa y mostró su sorpresa en directo durante la emisión del programa de este martes.