El regreso de Ana Rosa: "Espero seguir mucho tiempo diciéndoles buenos días"

La periodista y presentadora Ana Rosa Quintana ha vuelto esta mañana al programa de actualidad que lleva su nombre con el convencimiento de que continuará dando los buenos días muchas jornadas a los telespectadores tras superar el cáncer de mama que le ha mantenida apartada de la televisión durante once meses.

Un tiempo que se le he ha hecho "un poquito largo", según ha comentado Ana Rosa en sus primeras palabras en su vuelta, en las que ha mostrado su agradecimiento a los telespectadores, con los que ha dicho tener una "deuda eterna", pero también con sus compañeros y familia.

Y hasta con el papa, que le hizo llegar un rosario bendecido, según ha señalado con una sonrisa con su nueva imagen con el pelo corto y rubio y ataviada con unos pantalones vaqueros y camisa blanca con la que ha querido decir de forma contundente "ya estoy aquí".

"En este momento hay miles de personas pasando por lo mismo. Miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir", ha recordado la periodista, quien ha dicho que no ha abandonado "el gusanillo del periodismo".

"No me ha abandonado -ha apostillado-, a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa".

Una presentación que ha querido acabar así: "Y ahora, muy en serio, milagro es que yo esté yo aquí. Bienvenidos (...) Es muy impresionante volver".