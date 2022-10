Paciente de cáncer de mama: "Siempre te queda ese miedo a que vuelva a despertarse"

Con un espectáculo de danza y una apuesta por la ciencia, el grupo Quirón de Zaragoza organizó ayer una jornada para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, cuyo Día Internacional se celebra mañana. Bajo la versión de ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi realizada por Max Richter, la compañía LaMov lanzó un mensaje de esperanza, que se unió a la perfección con el testimonio de Belén Martín, a quien hace cuatro años le diagnosticaron esta enfermedad.

"Me noté un bulto en el pecho y en un mes ya tenía el diagnóstico", explicó. Para ella, como para muchos de los afectados, la caída del pelo fue "muy dura". "Con el aire notas cómo se te va cayendo –relata–. Mira que estaba mentalizada, pero lloras". Recordó que cuando se lo contó a sus hijas, no les mintió: "Incluso me preguntaron si me podía morir y les dije que sí, pero que mamá iba a tratarse con un jarabe con el que se le caería el pelo". Eso no evitó que cuando su marido le rapó, la pequeña, que entonces tenía seis años, estuviera unos minutos sin acercarse por el impacto.

Ellos –su marido y sus hijas– le han dado fuerza durante estos años: "Cuando me ponía malita, enseguida sacaba fuerza para que no me lo notaran". Esa actitud, reconoció, es muy importante, "no para salvarte, pero sí para llevarlo mucho mejor". También la ayudó el deporte. Ahora, cuando aún le queda un año de tratamiento, se siente "fuerte", aunque reconoce que tras el diagnóstico, "siempre te queda ese miedo a que vuelva a despertarse".

En todos los casos, destacó el doctor Fernando Colmenarejo, el diagnóstico precoz, junto a contar con una terapia individualizada, "constituyen los dos pilares básicos para tener éxito". Así, Alberto Sáenz, director del Instituto Oncológico de Quirón Salud Zaragoza, explicó que los comités de tumores dedican 10 minutos a discutir el tratamiento de cada uno: "Ese consenso nos da la seguridad de que a día de hoy es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente". En este sentido, la oncóloga Elena Aguirre, también destacó el papel del deporte: "Es un gran aliado antes, durante y después de la enfermedad".

Y para seguir impulsando la lucha contra el cáncer, el grupo ha establecido contacto con el Instituto Oncológico de Barcelona para colaborar en ensayos de fase 1, lo que le permitirá introducirse, apuntó Sáenz, en la "investigación básica". Además, con el tiempo, tanto el hospital de día, como el nuevo que construirán "se implicarán en la docencia". "Es un salto cualitativo muy importante", subrayó. El evento estuvo dirigido por el gerente de los Hospitales Quirón Salud Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal, y supuso un preludio de las actividades que organizarán este miércoles en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Zaragoza.