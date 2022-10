Ana Rosa Quintana, sin palabras al verse en pantalla gigante en Times Square 

Sin palabras. Así se quedó la presentadora Ana Rosa Quintana cuando vio su rostro este lunes en una de las pantallas gigantes que presiden la famosa plaza neoyorquina de Times Square. El periodista del 'El programa de Ana Rosa' Álex Rodríguez mostraba así este lunes a la presentadora una iniciativa para darle la bienvenida de nuevo a la televisión tras su convalecencia después de haber superado un cáncer de mama. Un vídeo del primer programa tras su vuelta, acompañado del mensaje "Bienvenida, Ana Rosa" podía verse en uno de los luminosos del mítico cruce de Broadway y la Séptima Avenida de Nueva York.

Álex Rodríguez explicaba que era "un homenaje para ella, para su lucha, una lucha que da esperanza a miles de mujeres de todo el mundo" y anunciaba que este miércoles 19 de octubre, que se celebra el día mundial contra el cáncer de mamá, el rostro de la presentadora aparecerá en esas pantallas 80 veces al día durante treinta segundos.

Al parecer, Ana Rosa no sabía nada de esta iniciativa y mostró su sorpresa en directo. La presentadora no desaprovechó la oportunidad para volver a lanzar un mensaje de ánimo y lucha para las mujeres diagnosticadas de cáncer: "Esto es para todas la mujeres que han sido diagnosticadas o está siendo diagnosticadas, no hay que bajar la guardia", subrayó.

La periodista y presentadora volvió el pasado día 10 de octubre al programa de actualidad que lleva su nombre en Telecinco con el convencimiento de que continuará dando los buenos días muchas jornadas a los telespectadores. Lo hizo casi un año después de su retirada temporal de la televisión en noviembre de 2021 para centrarse en su recuperación.