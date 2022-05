Autorreparar el iPhone ya es posible, ¿pero compensa al bolsillo?

Un arañazo en la pantalla, una lente de la cámara de fotos que no funciona o un aspirador que deja de funcionar. La tecnología cada vez está más presente en las vidas de los ciudadanos y los problemas derivados de su uso también. La duda es: ¿Se estropean antes? La respuesta tiene nombre: obsolescencia programada.

Un concepto al que la Comisión Europea le ha declarado la guerra. Bruselas busca promover una vida útil más larga de los productos tecnológicos para reducir los residuos electrónicos que no paran de crecer año tras año. Una hoja de ruta que pasa también por el 'hazlo tú mismo' o 'do it yourself' (DIY) en inglés.

Esta corriente, muy extendida en Estados Unidos, invita a los ciudadanos a fabricar sus propios productos y evitar que lo hagan terceros. En este caso, la opción pasa por la autorreparación o la reparación en casa. "El 77% de los ciudadanos de la Unión Europea prefiere reparar un aparato a comprar uno nuevo", señala la Comisión en un comunicado emitido el pasado mes de abril.

"Los eurodiputados demandan incentivos para que los consumidores elijan la reparación en vez de la sustitución, como la ampliación de las garantías o la recepción de un aparato de sustitución mientras dure la reparación", explica.

Un estímulo que pasa, entre otros, por poder cambiar, por ejemplo, la pantalla del móvil, aunque no parece tan fácil. El último gigante tecnológico en sumarse al 'derecho a reparar' con su iniciativa Self Service Repair Store.

A través de esta nueva medida, los usuarios de los dispositivos de la manzana mordida podrán convertirse en auténticos manitas y cambiar una pantalla rota de su iPhone. Aunque, no todo es tan sencillo.

¿Rentable?

Hasta hace no mucho tiempo, abrir un dispositivo para arreglarlo sin permiso del fabricante era sinónimo de perder la garantía. Un pensamiento que la industria, bajo la presión de las autoridades, ha dejado a un lado, pero que no ha permitido que el DIY sea una alternativa real.

Más información La UE acusa a Apple de abusar de su posición con su servicio de pagos móvil

De momento, este nuevo servicio de Apple sólo está disponible en Estados Unidos y sólo para los últimos modelos de sus teléfonos inteligentes (iPhone SE, iPhone 12 y iPhone 13). "Más adelante estarán disponibles para Mac", apostilla la tecnológica.

Un paso adelante, pero que no es el más económico. La reparación de la batería del iPhone 13 Pro, uno de sus últimos modelos, sale más barato repararlo en tienda que en casa. En el caso de la pantalla, por ejemplo, sí que se ahorran, los estadounidenses, diez dólares (269 frente a 279), pero tiene letra pequeña.

Para reparar estos dispositivos necesitas unas herramientas: puedes comprarlas, pero Apple te da la opción de alquilarlas una semana por 49 dólares. Además, la compañía ofrece a sus usuarios la opción de devolver el componente defectuoso para que lo recicle, lo que hace que el coste total se reduzca.