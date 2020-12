Música y humor para la Nochevieja más televisiva

La televisión saca sus mejores galas para dar la bienvenida a 2021 y apuesta por el humor, la música y la nostalgia para la última noche del año. Entremedias, la retransmisión de las campanadas, donde Anne Igartiburu repite en TVE junto a Ana Obregón desde la Puerta del Sol y Mediaset hace lo propio desde Gran Canaria con Christian Gálvez y Sandra Barneda. Cristina Pedroche y Alberto Chicote se tomarán las uvas en Antena 3, y Cristina Pardo e Iñaki López, en La Sexta.

La 1. Mota, un fijo en la última noche

Como viene siendo habitual, el especial de José Mota, con el título este año de 'Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso)' (22.00), aborda con humor el 2020 y rinde un homenaje a las personas mayores, en un programa en el que el cine estará presente a través de una emotiva versión de 'Cinema Paradiso'. Además, contará con invitados como Eva Ugarte, Luis Cobos y Santiago Segura. Las campanadas estarán presentadas por Ana Obregón (que ha levantado gran expectación por sus trágicas circunstancias) y Anne Igartiburu, quien suma 16 años consecutivos como maestra de ceremonias desde la Puerta del Sol. Y antes y después de las uvas, Chenoa y Florentino Fernández presentan la gala '¡Feliz 2021!', con cerca de 70 actuaciones protagonizadas por Blas Cantó, Pastora Soler, Pablo Alborán o Vanesa Martín, entre otros. También los 'Telediarios' de TVE ofrecerán un particular resumen del año dirigido por el periodista Carlos del Amor y protagonizado por el actor José Coronado.

La 2. Doblete de 'Cachitos' y sus rótulos

'Cachitos de hierro y cromo' dice adiós a 2020 con una doble entrega. A las 22.30, la segunda cadena de TVE ofrece 'Cachitos Fest', un "festival itinerante que intentará compensar la escasez de música en directo en nuestro país". Virginia Díaz, la presentadora, cerrará el cartel con alguna de las bandas del momento, como La Love You, Sidonie, Estopa y Amaia & Alizzz. Tras las campanadas, 'Nochevieja a cachitos', con la música del archivo de RTVE acompañada por los famosos rótulos del programa.

Antena 3. Recopilatorio, karaoke y Pedroche

Al mediodía, 'La Ruleta de la Suerte' recupera en el último programa del año a los tres mejores concursantes durante la pandemia. Por la tarde, '¡Ahora Caigo!' (17.45) ofrece sus mejores momentos del año y después, '¡Boom!' (19.00) enfrenta a 'Los Dispersos' con 'Los Lobos', los triunfadores de 2019. También 'Pasapalabra' (20.00) ofrece una entrega especial con Millán Salcedo, Joaquín Reyes, Thais Blume y Raquel Meroño.

En la noche, Eva González y Roberto Leal serán los encargados de presentar 'Hasta nunca 2020', un recopilatorio de lo mejor del año en Atresmedia que se ha grabado en el Palacio de Liria. A continuación, Alberto Chicote y Cristina Pedroche se ponen al frente de las retransmisión de las campanadas de fin de año y el karaoke 'Cantando al 2021' acompaña a los espectadores durante la madrugada de Nochevieja.

Cuatro. Cita con el amor en 'First Dates'

La propuesta de Cuatro es 'First Dates', que reunirá a los "solteros más atrevidos" que mostrarán su talento "para tratar de seducir a sus citas" y amenizar una noche tan especial en la que no faltarán expertos en astrología, cabaret, música melódica y un DJ "muy particular".

Telecinco- El universo 'Sálvame'

Al igual que el 24 de diciembre, Telecinco apuesta en Nochevieja por un programa de 'La Última Cena' (22.00), presentado por Jorge Javier Vázquez, en el que competirán una pareja formada por Carlota Corredera y Agatha Ruiz de la Prada frente a otra compuesta por Amador Mohedano y Antonio David Flores. Tendrán que cocinar un menú elegido por los chefs Miguel Cobo y Begoña Rodrigo. Además, Belén Esteban, Chelo García Cortés, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Alonso Caparrós serán los invitados a esta cena especial, cuyas valoraciones de los platos, sumadas a las del jurado, servirán para elegir al dúo ganador de la noche.

Por otra parte, Sandra Barneda y Christian Gálvez darán las campanadas para todos los canales de Mediaset desde Las Palmas de Gran Canaria, en una doble retransmisión en horario peninsular e insular.

La Sexta. Monólogos y cine

Vestidos con sus mejores galas, 'Zapeando' (15.45) ofrece una entrega especial titulada 'Free Coronavirus' con sus principales colaboradores en plató para recordar los momentos más divertidos del 2020. También estará Josie, el diseñador del vestido de Cristina Pedroche para las campanadas, a quien intentarán sacarle alguna pista. En el 'prime time' de Nochevieja, La Sexta recopila los mejores monólogos de Berto Romero y Ernesto Sevilla, que darán paso a las campanadas presentadas, una vez más, por Cristina Pardo e Iñaki López.