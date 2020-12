Christian Gálvez: "Tomaré 24 uvas, unas en el horario insular y otras, en el peninsular"

Por segunda vez, Christian Gálvez (Móstoles, Madrid, 40 años) despedirá el año junto a los espectadores de Mediaset. El presentador ya se encargó en 2008 de tomarse las uvas en Telecinco junto a María Castro y, ahora dice adiós al 2020 en unas campanadas desde la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, que conducirá al lado de Sandra Barneda. Como novedad, el grupo hará una doble retransmisión para el horario peninsular e insular (01:00 horas), que se podrá seguir también en toda España. El madrileño da la bienvenida así al año nuevo en el que regresará a la televisión con un proyecto que une "cultura y entretenimiento".

¿Hay nervios?

Te diría que no. Me pondré nervioso el mismo día de las campanadas pero la producción está muy bien acotada, todo está preparado y el guion está perfecto. Quizás tendré los típicos nervios que tienen más que ver con la responsabilidad y complejidad del mensaje después de este año.

¿Y qué mensaje quiere trasladar?

La campaña de Mediaset se basa en abrazar con el corazón, porque no podemos tocarnos. Se nos ha acotado temporalmente una de las mejores cosas que tenemos en nuestro país, que es el contacto constante, piel con piel. Vamos a dar el mensaje de abrazarnos con el corazón. Pero también habrá margen a la improvisación.

Cambian la Puerta del Sol por Gran Canaria.

Mediaset siempre ha buscado ese punto de diferenciación y diversidad bastante chulo. Canarias ha sufrido esa lejanía dentro de la pandemia. Hay que diversificar un poco el territorio.

¿Se va a tomar dos veces las uvas?

Mola mucho y es un punto distintivo poder tomarnos las uvas en horario peninsular e insular. Me voy a tomar las 24 porque, aparte del año a nivel sanitario, que ha sido duro y hemos tenido que lamentar pérdidas, a nivel laboral y personal es el año en el que he tenido que frenar un poco. Dadas las circunstancias, se han tenido que tomar decisiones en el ámbito laboral que, bueno, algunos tenemos que esperar en el banquillo la oportunidad. El hecho de que Mediaset confíe en mí es un gran voto de confianza y una oportunidad única para volver a reencontrarme con un público que no veo desde hace meses. Yo me las tomo dos, tres o cuatro veces.

¿Tiene algún recuerdo especial de Nochevieja?

He hecho de todo. Me gusta estar al lado de mi mujer (Almudena Cid) que, de hecho, nos va a acompañar en las campanadas. Pero tengo una extraña manía que, después de las uvas, sobre las 0.30, me pongo a escribir. Y sí que recuerdo una Nochevieja que pasé en Roma junto a Paloma Gómez Borrero. Fue muy especial, porque era una persona a la que queríamos muchísimo.

Va a presentar junto a Sandra Barneda, una finalista del Premio Planeta.

Hay cariño y admiración mutua. Y hay química. Siempre hemos querido hacer algo juntos. Una de nuestras mayores virtudes es que hemos sabido dar un paso atrás como presentadores y personas para que el otro brille. Y es curiosa esa amalgama, con Sandra que viene de un año que empezó regular y ha terminado con grandes éxitos y luego un Christian que ha estado meses en barbecho y vuelve en 2021 con cosas muy bonitas. Independientemente de las audiencias, lo vamos a gozar muchísimo.

Antes de la pandemia se publicó su tercera novela, 'Hannah'. ¿Sigue su interés por la escritura?

Estoy preparando una nueva novela que tiene que ver con un hecho histórico brutal, que pasó de verdad. En el caso de 'Hannah', que rescata la historia del cónsul alemán Gerhard Wolf durante la Segunda Guerra Mundial, me ha pasado algo muy bonito, y es que un director de cine italiano, que también está preparando un proyecto sobre Wolf, se ha puesto en contacto conmigo para realizar juntos unas pesquisas sobre su figura.

También se va a embarcar en una obra teatral sobre Charles Chaplin.

Fue un proyecto que presenté a la oficina de Chaplin, que está en París, y que fascinó a la familia. Es una adaptación de su autobiografía llevada al teatro. Estamos buscando la coproducción. pero será para 2022.

¿Y que puede adelantar de su regreso a televisión?

Empezamos a grabar muy prontito. Te puedo contar que es el proyecto por el que me quedé en Mediaset España y con el que Paolo Vasile (consejero delegado del grupo de comunicación) me enamoró. Es un proyectazo brutal, que va a tener los ingredientes de todo lo que he hecho hasta ahora: cultura y entretenimiento.

¿Algún deseo para este 2021 que está ya ahí?

Que no perdamos la oportunidad de ser mejores personas después de todo lo que ha pasado.