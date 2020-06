Mila Ximénez anuncia que padece cáncer de pulmón

La periodista Mila Ximénez ha intervenido telefónicamente este martes en 'Sálvame' para anunciar que padece cáncer de pulmón. "Me ha tocado y vamos a salir de esta", ha apuntado la colaboradora en una entrevista con Jorge Javier Vázquez.

La tertuliana ha señalado que la enfermedad le fue diagnosticada la pasada semana tras sentir un fuerte dolor en la espalda. "Estoy jodida, asustada. Se está especulando mucho, pero lo voy a contar yo", ha dicho emocionada ante el estupor de algunos de sus compañeros.

Tratamiento

Según '20 minutos', la periodista ha aclarado que va a iniciar un tratamiento de radioterapia y quimioterapia y que no lo había contado antes porque "no quería hacer un espectáculo de ello". "Necesitaba hablar con mi hija y no podía hacerlo hasta que el médico no me dijera el nombre, el apellido y el tratamiento de lo que tengo", ha añadido.

Tras el anuncio, la periodista ha recibido mensajes de apoyo y cariño de sus compañeros de programa en Telecinco que le escuchaban entre lágrimas en el plató. Mientras, Kilo Hernández y María Patiño entraron por videoconferencia. Milá Ximénez ha señalado que va a superar la enfermedad. "De esta, salgo. Se lo juro a mis nietos y a mi hija", ha asegurado.