Cristina Soria: "Que una persona reconozca que es buena en algo no significa que sea prepotente"

Aprender a mejorar la vida diaria, alcanzar las metas que propuestas y gestionar de la mejor manera posible todo aquello que se pone en contra. Con estas pautas, la periodista y ‘coach’ zaragozana Cristina Soria (Calatayud, 1975) muestra en su sexto libro ‘Saca lo mejor de ti’, cómo destacar nuestras fortalezas y romper con las creencias que nos limitan.

¿Qué van a encontrar sus lectores en ‘Saca lo mejor de ti’?

Hay mucha información para que entiendan qué les pasa, qué pasa por su cabeza, por qué en determinadas situaciones siente ciertas emociones o tienen pensamientos que les sabotean y que han condicionado toda su vida para no conseguir lo que se proponían, los obstáculos que encontramos a lo largo de nuestra vida. Es interesante que el lector aprenda cómo enfrentarse a todo esto para quitarse mucha carga de encima.

¿Es difícil identificar las fortalezas de cada cual?

Durante los años que llevo trabajando en el desarrollo personal y en ‘coaching’ de fortalezas he descubierto que, cuando se quiere conseguir un objetivo, si partimos de las fortalezas que se tienen y los recursos, cualidades y habilidades el resultado es más exitoso que si nos centramos solamente en qué se tiene que modificar o adquirir, en lugar de esas debilidades o carencias que tal vez vamos a llegar a tener porque no nos corresponde o no nos pertenece. Hay aspectos que se pueden cambiar, que se pueden mejorar, pero muchas veces, cuando se plantea una meta y se trabaja a través de un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), ocurre que consiguen los retos y objetivos, pero también hay que hacer mucho hincapié en los pensamientos saboteadores. En cambio, si una persona trabaja partiendo de las fortalezas, se siente más empoderada, con mucha más fuerza, se reconoce y se entiende a sí mismo y a la hora de emprender ese camino hacia su meta todo resulta mucho más fácil. Esto permite, incluso, hacer mucho más pequeñas sus debilidades.

¿Por qué a menudo tendemos a reconocer antes las debilidades que las fortalezas?

Creo que es un aspecto cultural y educativo. En otros países no ocurre y España sucede mucho. Cuando nos preguntan qué se le nos bien, en qué somos buenos o qué habilidad o don tenemos, nos cuesta mucho reconocerlo porque también lo asociamos a una idea de ego, prepotencia o soberbia. Nunca está bien visto que digamos en qué somos buenos. Que una persona reconozca que es buena en algo o que tiene una habilidad o cualidad no significa que por eso tenga que ser una persona prepotente. No solamente nos cuesta reconocer nuestras fortalezas y nuestras cualidades, sino que cuando alguien nos las dice tendemos siempre a rechazarlo y decir “gracias, pero es que tu me quieres mucho porque eres amigo”.

Entonces ¿cómo debemos actuar?

Trabajando en desterrar esa creencia absurda de que si yo reconozco algo que tengo bueno en mí voy a ser un prepotente. Puedo ser igualmente humilde. En el libro, además de la mía, se recogen otras historias de personas que han trabajado fortalezas. Ahí encontramos varias herramientas que nos permiten conocer esas fortalezas: test externos como el VIA de Seligman o el del Instituto Europeo de Psicología Positiva que permiten descubrirlas.

Usted es experta en comunicación no verbal. ¿Dicen más los gestos de alguien que cuando expresa mediante palabras sus ideas y sentimientos?

El porcentaje es mucho más elevado cuando comunicamos con nuestros gestos y además va acompañado con un tono y un volumen de voz, más incluso que las palabras, aunque estas tienen mucha importancia. Hay palabras que sin darnos cuenta nos están restando, pero sin duda la comunicación no verbal es algo que no controlamos. Al esta delante de una persona es fácil saber si te sientes a gusto o no, si te está engañando o no o si te sientes invadido o no. Se puede extraer mucha más información de las personas a través de sus gestos.

¿Nos hemos vuelto más reflexivos durante el confinamiento?

Quien ha podido o ha querido aprovecharlo ha tenido una gran oportunidad. Hemos pasado mucho tiempo con la cabeza parada y estamos acostumbrados a movernos de un lado para otro y hacer muchas cosas a lo largo del día que no nos permiten reflexionar y preguntar hacia dónde queremos ir o qué queremos hacer realmente. Casi todos hemos tenido pérdidas de personas más o menos cercanas. Nos hemos tenido que enfrentar a muchas emociones muy condensadas y sin la capacidad de salir y de gestionarlas de otra forma que no fuera nuestro propio entorno. Dentro del mundo del desarrollo personal hemos generado una red muy amplia en la que hemos ofrecido mucha información y herramientas para afrontar el momento.

¿Cómo vive su experiencia como ‘coach’ del programa de televisión ‘Sálvame’?

Es todo un máster. Cuando estudiaba periodismo, en las prácticas siempre decía que solo quería radio, antes que la tele, pero años después la vida me ha llevado hasta la pequeña pantalla. El programa es tan sumamente vivo, ocurren tantas cosas en tan poco tiempo y estás tan en contacto con las personas que la verdad es que sí que es toda una experiencia. Ya llevo siete años… y ahí estaré mientras cuenten conmigo.

¿Tiene ganas de volver a Zaragoza y reencontrase en persona con su familia?

Las tecnologías nos acercan y nos mantienen en contacto permanente, pero aun así necesito besar a mis padres, a mi hermana, a mis sobrinos y pasear por allí. Zaragoza me carga de energía y me da la vida.