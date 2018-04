Cristina Soria: "Es muy importante aprender a comer bien. Es un hábito que podemos conseguir entre todos"

Hoy ha sido un día duro de trabajo y las cosas no han salido muy bien . Llevas en pie desde las seis de la mañana y no puedes ni con el pelo. Estás enfadado con todo el mundo y cuando llegas a casa, nada más cerrar la puerta, te diriges a la cocina y empiezas a comerte una bolsa de patatas, luego frutos secos y media tableta de chocolate. Hay un momento en el que eres consciente de lo que está pasando y te enfadas todavía más y te parece repulsivo lo que acabas de hacer.

Este es uno de los ejemplos prácticos de malos hábitos alimenticios que la coach y experta en Inteligencia Emocional, Cristina Soria, recoge en su libro 'No son las dietas, son los hábitos', que presenta hoy, a las 19.30, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza (Paseo de Independencia).

Un trabajo con el que quiere mostrar situaciones reales y ofrecer una serie de pautas que puedan ayudar a mantener unos hábitos de vida saludables y hacer frente a los errores, sin escudarse "en excusas inútiles para abandonar y tirar la toalla. Hábitos que nos permitan querernos y mimarnos", indica.

Mantener el peso ideal y hacerlo siguiendo una buena alimentación y unos hábitos saludables es algo que todo el mundo, al menos una vez en la vida, nos hemos propuesto. Buenos deseos que, en la mayoría de los casos se quedan en papel mojado por muchas razones, pero, sobre todo, por falta de voluntad. "La voluntad implica un gran esfuerzo que sólo tienen algunos. Yo diría que todos tenemos que aprender a automotivarnos. Saber distinguir lo positivo que me voy a llevar a la hora de mantener un estilo de vida saludable.Y esta fuerza de voluntad no se compra ni va en el ADN de ciertas personas. Todos tenemos la posibilidad de estar motivados y conseguir lo que nos proponemos. Y, si por nosotros mismos no podemos, el coaching es siempre una buena manera de conseguirlo".

Pero hay veces que esta voluntad flaquea. Surgen dudas, pensamientos negativos de los que muchas veces no somos conscientes, no sabemos reconocerlos y les echamos la culpa a los demás de lo que hacemos. Es lo que Cristina Soria califica como 'autosabotaje'.

"Lo más importante es saber que no somos perfectos. También las personas con más fuerza de voluntad pueden pasar por momentos en que flaqueen. El 'autosabotaje' nos puede influir en determinadas circunstancias como, por ejemplo, a la hora de retrasar la fecha de inicio de ponernos a dieta o empezar a hacer ejercicio. Y esto es debido a que hay ocasiones en las que hay beneficios más inmediatos e inconscientes que nos hacen alejarnos de nuestro fin".

Para hacer frente al 'autosabotaje', la experta en Inteligencia Emocional recomienda "descubrir las razones que nos llevan a 'autosabotearnos' e intentar no abandonar y cumplir los objetivos que nos hemos marcado", apunta.

Una buena jornada

Además, en su libro 'No son las dietas, son los hábitos', Cristina Soria nos propone aprender a trabajar aquellos aspectos internos que nos permitirán crear y mantener pautas saludables y disponer de las herramientas imprescindibles para organizar bien nuestra jornada, eliminar los pensamientos -saboteadores-, comer con consciencia, disfrutar de la comida y, finalmente, conocernos mejor, no solo en vísperas del verano sino durante todo el año.

"Si nosotros solos no podemos, podemos contar con la ayuda de excelentes nutricionistas que nos ayudarán y enseñarán a comer bien. Si solos no podemos, hay que pedir ayuda. No tenemos que ponernos una fecha para comenzar. Da igual que sea lunes, domingo o martes. Lo importante es que todos los días reconozcamos que queremos hacerlo".

Y lo más importante, Cristina Soria insiste en que hay que aprender a modificar nuestros Gps vitales’, o lo que es lo mismo, creencias que hemos generado a lo largo de nuestra vida y que marcarán nuestras acciones. "Todos podemos cambiar nuestras creencias. En ese sentido a través del coaching les ofrecemos la manera de hacerlo. Pero es importante destacar que el mantener hábitos saludables no trata de tener como finalidad única adelgazar, sino de sentirnos mejor. Cuando una persona es capaz de creer más en ella, tener más seguridad y una mejor autoestima, comenzará a ver resultados con estos hábitos y los mantendrá en el tiempo".