Anaju se queda en OT

Anaju sigue en Operación Triunfo. Y no se puede decir que no se lo haya currado. Entregada por completo al baile sandunguero de Nathy Peluso, elección arriesgada que le ha salido redonda. La alcañizana tiene talento. Del de cantar y del de dos dedos de frente. Se agradecen en la academia sus gustos musicales, desprejuiciados y amplios. Y su visión de la vida.

Por el camino se ha quedado Javy. Cantando un tema propio de esos tipo Manu Carrasco. En el concurso no ha podido ser. Ahora se verá fuera.

Por lo demás la gala pudo titularse Nía y los demás. Si no fuera por la canaria, a años luz de todos los demás contendientes, la gala hubiera sido tan plana como cualquier otro domingo. Esta edición sigue en busca constante de las emociones y la verdad (o aunque fuera los memes) de las anteriores. Ni siquiera el descomunal potencial de Nía puede convertir en carroza este calabaza.

💬 @nina_academia a @SoyAnajuOT2020: "Con la elección del tema nos demuestras que eres versátil y muy capaz. Era una canción arriesgada porque es muy singular y muy personal, pero tú lo has hecho, y lo has hecho muy bien. ¡Eso es tener mentalidad ganadora!" 👏 #OTGala5 pic.twitter.com/0BJi0NSjFE — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 16, 2020

El tema grupal que abrió la gala fue ‘Sabor de amor’ de Danza Invisible. El resto de concursantes, por su parte, interpretaron los siguientes temas: Samantha y Hugo cantaron 'Vas a quedarte’, de Aitana) tema y compañero escogido por Samantha, favorita de la semana); Nía cantó en solitario 'Run the World (Girls)’ de Beyoncé; Rafa y Anne, 'Looking for Paradise’ de Alejandro Sanz y Alicia Keys; Eva también cantó en solitario 'I Follow Rivers’ de Lykke Li; Maialen y Flavio, 'Perfect Day’ de Lou Reed; Gèrard interpretó en solitario 'Prometo’, de Pablo Alborán; y Jesús y Bruno, 'Everybody’, de Backstreet Boys.