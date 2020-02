¿La última gala de Anaju en 'OT'?

¿Anaju o Javy? Los seguidores 'Operación Triunfo' tienen el corazón partido ante la marcha esta domingo (22.00, TVE) de uno de los dos concursantes más queridos. La alcañizana figura como favorita, a tenor de los apoyos que está recibiendo en las redes sociales. Pero el gaditano no se queda atrás en este aspecto e, incluso, esta misma semana ha lanzado su primer 'single', 'Qué sabrá Neruda'. Es la primera vez que ocurre en la historia del programa.

Más información La alcañizana Anaju se asoma al abismo en 'OT2020'

Precisamente esta ha sido la canción elegida por Javy en su actuación en solitario como nominado. Mientras que la aragonesa Anaju ha elegido el sensual 'La sandunguera', de Nathy Peluso.

El tema grupal que abrirá la gala será ‘Sabor de amor’ de Danza Invisible. El resto de concursantes, por su parte, interpretarán los siguientes temas: Samantha y Hugo cantarán 'Vas a quedarte’, de Aitana, )tema y compañero escogido por Samantha, favorita de la semana); Nia cantará en solitario 'Run the World (Girls)’ de Beyoncé; Rafa y Anne, 'Looking for Paradise’ de Alejandro Sanz y Alicia Keys; Eva también cantará en solitario 'I Follow Rivers’ de Lykke Li; Maialen y Flavio, 'Perfect Day’ de Lou Reed; Gèrard interpretará en solitario 'Prometo’, de Pablo Alborán; y Jesús y Bruno, 'Everybody’, de Backstreet Boys.

Más información Así suenan las canciones del reparto de temas de la gala 5 de Operación Triunfo 2020

Como novedad, este domingo, la cantante Ruth Lorenzo sustituirá a Natalia Jiménez como miembro del jurado, ya que Natalia tiene cerrado desde antes del estreno de ‘OT’ un concierto en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica), lo que le impide estar esta semana en el programa.

Entre los invitados estarán Nil Moliner, que interpretará ‘Soldadito de Hierro’ junto a Dani Fernández. También visitará el plató Gisela, recién llegada de su actuación en la gala de los Premios Óscar.