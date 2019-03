Un puñado de propósitos para el Año Nuevo

>> Propuestas. Llega enero, un mes muy importante para los jardineros. Si bien los hay que todavía se quedan dentro de casa, a salvo del frío, los más trabajadores ya piensan en cómo mejorar su huerto, jardín o terraza. Este año, les proponemos desde esta página dedicar un par de días a pensar de qué manera podemos corregir el modo en que trabajamos en el jardín ¿Es necesario fumigar tan a menudo? ¿Y fertilizar con tal cantidad de productos contaminantes? Hacer una lista de buenas prácticas jardineras será un regalo para el medio ambiente y, además, podemos conseguir un jardín más sano.

En la lista se pueden incluir algunos consejos: elegir las especies adecuadas y adaptadas al clima; instalar el riego por goteo para ahorrar agua o asegurarnos de que no hay fugas; hacer un calendario de abonado y ajustarnos a él, aplicando la cantidad correcta; asegurarnos de que el abono no se filtra por exceso de riego; aplicar pesticidas adecuados y comprobar que cumplen las normas sanitarias y no fumigar si no es realmente necesario... si se siguen estos buenos propósitos, mejorará nuestra relación con la naturaleza.

TRES CONSEJOS PARA EL NUEVO AÑO

>> Cuaderno de tareas. Apuntar los fallos y aciertos en un cuaderno ayuda al jardinero a no repetir los errores. Se puede tener una libreta en la que se anoten los futuros proyectos y, una vez realizados, explicar en qué se ha podido fallar y cómo mejorar. De este modo, 2009 será un año de aprendizaje.

>> Menos química. ¿Ha pensado alguna vez en adentarse en la jardinería natural? Libre de pesticidas y abonos artificiales, esta nueva corriente ha demostrado que un jardín será más productivo cuanto más natural sea su trabajo en él. Existen numerosos libros donde se explican los pasos a seguir.

>> Compostaje. Aunque en otros países es una práctica habitual, en España todavía no se ha introducido de manera general el compostaje. Consiste en reciclar los residuos orgánicos en un contenedor donde las bacterias terminan por convertirlo en un sano mantillo que mejora el suelo y las plantas.