Cuándo empezarán las Fiestas del Pilar 2024 en Zaragoza

Las Fiestas del Pilar de 2023 dejaron momentos memorables. Desde el emocionante pregón de las campeonas de la Copa de la Reina de baloncesto, el Casademont Zaragoza, al cierre musical en la plaza del Pilar con La Ronda de Boltaña y Gabriel Sopeña rindiendo un triple homenaje a tres poetas de la canción, a los que Aragón no olvida ni olvidará aunque ya no estén entre los vivos: Joaquín Carbonell, el último de los tres en irse, José Antonio Labordeta y el colega del alma de Sopeña, Mauricio Aznar.

Si no suena el ‘Somos’, no hay fin de fiestas, y si en este año no sonaba ‘Apuesta por el rockanrol’, se iría contracorriente a la fiebre de Más Birras vivida en los últimos meses con ‘La estrella azul’, el largometraje de Javier Macipe centrado en la figura de Mauricio que triunfó por todo lo alto en San Sebastián y se ha paseado entre aplausos por festivales de todo el mundo. No menos celebrado ha sido el libro de Jorge Martínez sobre la banda, editado por Doce Robles. Lo de esa noche del domingo 15 de octubre fue para no olvidar.

En cuanto a las actividades, fue un año de grandes clásicos en los conciertos, desde el doblete de Sabina a Miguel Ríos (quien invitó a cantar a los artistas aragoneses Lady Banana, Cuti y Lorién) u Hombres G, y visitantes habituales con miles de seguidores como Melendi o Vetusta Morla. Las nuevas generaciones y la música urbana también estuvieron atendidas, especialmente con los llenos de Lola Índigo y Quevedo en el Espacio Zity.

Cuándo serán los pilares en 2024

Las próximas Fiestas del Pilar llegan un poco antes que las de 2023, debido a una circunstancia del calendario. Resulta que 2024 es bisiesto, con lo cual hay un día más (366) y el movimiento de los días en cada semana es doble. En definitiva, que si el inicio oficial de las fiestas el año pasado fue el viernes 6 de octubre, en 2024 ese viernes será día 4; el pregón cae el 5, el sábado, y el fin de fiestas con los fuegos artificiales y el citado ‘Somos’ será el 13 de octubre, un día después de la fecha festiva en honor a la Virgen del Pilar.

El día del Pilar y la Ofrenda de Flores cae en sábado

Puede chocar un poco que la Ofrenda de Flores llegue el segundo sábado de fiestas, pero es lo que toca y así ocurre en 2024. La Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal, por tanto, llegarán al día siguiente, domingo: este segundo acto, que se trata de una tradición pía muy querida en la ciudad, será también la antesala del fin de fiestas.