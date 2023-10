¿Quiénes son los abuelos que se hicieron virales bailando en Zaragoza en las Fiestas del Pilar?

Ninguno es muy consciente todavía de lo que ha ocurrido. Sin embargo, el pasado martes, 10 de octubre, estos abuelos zaragozanos lograron meterse en el bolsillo a internautas de todo el mundo en tan solo unos segundos. 56 para ser exactos. Este es el tiempo que duró el vídeo en el que esta pareja aragonesa aparece bailando una cumbia de manera improvisada en pleno paseo de la Independencia. Una publicación que hoy ya ha superado el millón de reproducciones en redes sociales.

Pero, ¿quiénes son los protagonistas de este vídeo? Se trata de Marisa Gil (81 años), vecina de Sádaba, en las Cinco Villas, y Jesús Lana (82), natural de Épila. Aunque actualmente ambos viven en La Almozara. "Salimos a dar un paseo y al Auditorio a ver un espectáculo. De vuelta, cuando pasábamos por el centro, oímos tocar a un grupo y decidimos ponernos a bailar. Me sacó ella, que es más decidida", recuerda él, entre risas.

Jesús Lana: "Salimos a dar un paseo y al Auditorio a ver un espectáculo. De vuelta, cuando pasábamos por el centro, oímos tocar a un grupo y decidimos ponernos a bailar. Me sacó ella, que es más decidida"

Marisa Gil y Jesús Lana, un matrimonio octogenario zaragozano, ha superado el millón de visualizaciones en Instagram.

Para su sorpresa, enseguida la gente que les rodeaba comenzó a animarles y a aplaudir a la pareja. Y, como no podía ser de otra forma, muchos comenzaron a grabarlos con sus teléfonos móviles. Entre ellos, otro vecino de Zaragoza, Jorge Martínez -Koky Martínez en redes sociales- quien jamás imaginó que una acción tan cotidiana e inocente fuera a desembocar en un fenómeno viral: "Para mí ha sido una sorpresa. Tan solo era un video más. Sí que vi que era algo emocionante y la gente que estábamos allí lo vivimos así también, pero no esperaba tanta repercusión", admite.

Fue él quien decidió enviar el vídeo a la cuenta de Zaragoza Plan donde minutos después se obró la magia: "Nada más ver el vídeo me encantó. Lo subí y se empezó a viralizar rapidísimo. Hoy son más de un millón de visualizaciones, casi 50.000 me gusta y cientos de comentarios llegados de todo el mundo", explica Patricia Pueyo, encargada de publicarlo.

Al día siguiente su nieto Kenneth Lana comenzó a recibir el vídeo por diferentes sitios. "¿Esos son tus abuelos?", le preguntaban. Y no solo a ellos. "En el Mercadona, en el bar del barrio… ¡hasta me estaba esperando mi peluquera al día siguiente con el móvil en la mano!", recuerda ella, divertida. De hecho, les han llegado a parar en el autobús para preguntarles si eran ellos. Una situación que ninguno se habría imaginado nunca. "Para nosotros es un orgullo, y queremos dar las gracias a todos y a todas por el apoyo y los mensajes tan bonitos que nos han mandado", añade Jesús.

Marisa Gil: "Nos conocimos en la calle Zumalacárregui hace 60 años. Él hacía el servicio militar, y yo estaba aprendiendo a coser en Singer. Fue un flechazo"

"De mayor quiero ser como ellos", decían algunos. "¿Qué adorables" o "Yo quiero envejecer como ellos", son tan solo algunos de los mensajes que han llegado hasta sus oídos a través de su nieto, que se siente completamente emocionado: "Creo que estas cosas solo pasan una vez en la vida y estoy contento por ellos".

A pesar de su edad, ambos rebosan energía y ganas de vivir y, sobre todo, de bailar. De hecho, fue así cómo se conocieron. Bailando. "Fue en la calle Zumalacárregui hace 60 años. Él hacía el servicio militar, y yo estaba aprendiendo a coser en Singer", rememora ella. Marisa no olvida ninguna fecha. "Fue un flechazo", reconoce él. Tras vivir una temporada en Suiza, donde trabajaron en una fábrica textil durante algo más de 10 años, decidieron que era el momento de volver a casa. Sus tres hijos, Alberto, nacido en el 65, y los gemelos Ángel y Carlos, en el 67, estaban en edad de comenzar el colegio y "era ahora o nunca".

Una vez en Zaragoza él comenzó a trabajar en el hotel Palafox como camarero, donde se jubiló; y ella se quedó cuidando de los niños. "Tener tres no es ninguna tontería", reivindica. Fue hace unos diez años, cuando tenían 71 y 72, cuando decidieron volver a bailar. "Se fueron los hijos de casa y nos quedamos un poco solos", admite ella. Empezaron con baile en línea en el centro de Convivencia de Mayores Rey Fernando, en el Actur, y hoy van cada fin de semana a bailar a Utebo.

Marisa Gil y Jesús Lana Oliver Duch

Bailar, la mejor medicina

Admiten que no lo dejarán". "Bailar es entenderse, compenetrarse, compartir y más si es con el amor de tu vida", explica el zaragozano, quien admite que el baile es un sentimiento, y sobre todo "una terapia que le recomiendo a todo aquel al que le guste la música. Cada uno hace lo que puede. Y si no les gusta bailar, pues que se sienten a escuchar y a vernos baila", afirma Jesús Lana y añade que es una manera muy divertida de hacer ejercicio. Para Marisa Gil, en cambio "es lo mejor de mi vida. Cuando bailo es como si flotara. No me canso, y solo siento alegría", explica.

Si hay algo que esta pareja tiene claro es que cumplir años no está discutido con las ganas de aprender ni de hacer cosas nuevas cada día. "A los 80 no se ha acabado nada. No hacer nada no es bueno. Hay que tener una motivación para seguir viviendo y estar activa", concluye Marisa.