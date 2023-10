Las churrerías más famosas de Zaragoza para desayunar o merendar en las Fiestas del Pilar

¿Qué hay mejor después de una noche de fiesta que pasar a desayunar un buen chocolate con churros? Pocas cosas, la verdad. ¿A quién no le apetece este mismo plan, pero para merendar una tarde de fin de semana? Pues a poca gente, aunque el chocolate con churros se agradezca más en invierno y, por el momento, las temperaturas todavía nos recuerden al verano.

Eso sí, para disfrutar de unos buenos churros no vale con ir a cualquier establecimiento. Es importante elegir bien el sitio en el que los consumimos, ya que de lo contrario nos podemos encontrar con churros y porras algo resecos y más duros que una piedra. Lo mismo pasa con el chocolate, para que aquellos que se atrevan a pedirlo estos días no se lleven una desilusión, aunque es cierto que el chocolate y los churros no tienen por qué ir de la mano.

En Zaragoza hay varias churrerías que merece la pena visitar y, cómo no, el ambiente festivo de estos días invita bastante a pasarse por ellas para sacudirse la gula del cuerpo. Lo más seguro es que nos haga falta armarnos de paciencia porque las calles estarán de bote en bote y, probablemente, nos toque esperar hasta que consigamos hacernos con el ansiado cartucho de churros.

Churrerías de Zaragoza con fama y renombre

Aquí va un listado con algunas de las churrerías, cafeterías y chocolaterías con más nombre de Zaragoza. Durante estas fiestas es aconsejable consultar los horarios y los días de apertura antes de visitarlas, no vaya a ser que lleguemos y nos encontremos el establecimiento cerrado.