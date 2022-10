"Quédate a gozarlo en los Pilares", la versión zaragozana del 'hit' de Quevedo

'Quédate', de Quevedo, ha sido una de las canciones que más se ha cantado y bailado en verbenas y redes sociales este verano. También en las Fiestas del Pilar, pero hay quien ha versionado el tema. 'De borina' es el título de la adaptación de Alberto Rodríguez, alias Dubidub en Youtube, una palabra que en Aragón es como se llama a la "juerga".

"De boira to' la noche y nos dormimo' a las die'", comienza esta canción a la que le acompañan estampas de Zaragoza en fiestas y que ha compartido este mismo domingo. "Le rezo a la Pilarín -a la Virgen del Pilar- pa' repetirlo otra vez", canta Rodríguez.

No faltan los temas de actualidad. "Me voy corriendo al centro, ya empiezan los festejos. Yo no me cojo el coche la inflación me ha dejao' seco", continúa Rodríguez. "Vamos todos a una, no hay mejor vacuna. Nos han quitado dos años, pero no serán tres", dice también la letra de este youtuber que es realizador, comunicador audiovisual y actor de doblaje.

No es la primera vez que Dubidub versiona una canción con las Fiestas del Pilar como tema principal. 'Yo ya no quiero ná más que las Fiestas del Pilar' fue una adaptación de 'Yo ya no quiero ná' de Lola Índigo en 2018, y 'A mí me gustan los Pilares' en 2017 con 'Mayores' y 'La bicicleta de Interpeñas', similar a la 'Bicicleta' de Shakira un año antes. También lo ha hecho en otras fechas del año, muestra de ello es 'Esta Corona es de Aragón' o 'Cierzo a mí nunca me molestó', en base a la banda sonora de 'Frozen'. Todas se convirtieron en virales, con millones de visualizaciones.