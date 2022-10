Programa de este sábado 8 de octubre de las Fiestas del Pilar 2022 en Zaragoza

Este sábado es día de pregón, por lo que todas las actividades festivas giran en torno a ese gran momento al caer la tarde, con el cielo ya oscuro. A las 21.00, en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, las autoridades municipales se dirigirán a los ciudadanos y visitantes llegados de todos los rincones del planeta para dar formalmente por iniciadas unas fiestas que realmente llevan calentando motores desde el jueves. Además de los nombramientos de hijos predilectos y adoptivos, que se habrán hecho de manera oficial en el propio edificio con anterioridad, el protagonismo del momento ‘balcón’ será el cuarteto de joteros de diferentes edades que tiene el encargo de hablar en nombre de la jota aragonesa, pregonera de 2022.

El pregón se podrá seguir en directo desde Heraldo.es con toda la información de lo que se viva en las calles este sábado.

En cuanto a conciertos, el día pertenece a Love The 90’s en el Espacio Zity, La Pegatina en la plaza del Pilar tras el pregón, Brothers in Band en el Auditorio y God Save The Queen en el Príncipe Felipe. Para los nostálgicos del rock, hay homenaje a Johnny Cash en La Casa del Loco, un cartel que completan los zaragozanos Vibrants.

Programa de las Fiestas del Pilar del sábado 8 de octubre