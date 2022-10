Arranca el festival de 'food trucks' junto al Ebro: "Somos los primeros en abrir y los últimos en cerrar"

Estas fiestas del Pilar se han convertido en una de las más esperadas de los últimos años. Poco a poco, la ciudad vuelve a sonar, a vibrar y a brillar como antes de la pandemia. Una de las primeras citas que han servido de pistoletazo de salida a estas celebraciones ha sido la apertura de la quinta edición del Festival Food Trucks Zaragoza. "Somos los primeros en abrir, con Los Gandules, y los últimos en cerrar con el tributo a Queen", afirma Daniel Bruna, su director.

La pasión y las ganas por comer a pie de calle en estos restaurantes sobre ruedas, es evidente. Y hasta la ribera del Ebro, durante el primer día del festival, no tardaban en acercase decenas de zaragozanos con ganas de disfrutar de la música en directo de Los Gandules, encargados de abrir el escenario. No en vano, la organización ha ampliado la zona de restauración con respecto a ediciones anteriores, pasando de 1.000 a 1.500 plazas.

Tras el escenario, entre cajas, los nervios naturales de cualquier comienzo son evidentes. Volver tras dos años en los que la pandemia nos arrebató nuestras fiestas conlleva una responsabilidad. “Esta tendría que haber sido la séptima edición. Estamos muy ilusionados, y se nota que la gente está deseando volver a vivir la calle”, asegura el zaragozano.

Como cada año, son 20 las 'food trucks', con más de 80 opciones gastronómicas distintas -una veintena de ellas veganas y vegetarianas- que harán las delicias de los visitantes al Parque San Pablo, junto al puente de la Almozara, durante estas fiestas. Aquí, aseguran, no van a dejar de pasar cosas. “Tenemos una programación pensada para todos los públicos, desde las 11.00 hasta las 00.00 entre semana, y hasta 2.30 el fin de semana”, prosigue el organizador. La quinta edición del festival se prolongará hasta el mismo final de las Fiestas del Pilar 2022.

Entre las novedades de este año, se encuentran opciones internacionales -pero de la tierra- como Jalos con sus propuestas mexicanas o los griegos Giros, que se suman a las opciones asiáticas, alemanas y argentinas, entre otras. Por supuesto, no faltarán las opciones aragonesas, como Sabor a Pirineo, La Lila con sus bocadillos de calamares, Smoked Pulled Pork, de la mano del chef Viñal, Carniceros Viajeros o Maño Pizza. Los lamineros también encontrarán su sitio en The Fabulous Lluigis, con sus helados y crepes de sabores. El precio medio de consumición ronda los 8 euros.

Daniel Bruna, director del Festival Ebro Food Trucks, con su 'vachirulo'. Camino Ivars

¿Y qué mejor que acompañarlo de la mejor música en directo? Poco a poco, bandeja y plato en mano, y con el ya famoso ‘Vachirulo’ -reutilizable- colgado del cuello -este año coleccionable en cuatro modelos, rojo, rosa, azul y blanco, a un euro la unidad-; los primeros maños van introduciéndose en el ambiente del festival gastronómico.

Y esto no ha hecho más que empezar. “Hemos pensado en actividades para todos los públicos, con sesiones de vermú y DJ los fines de semana, tardeo canalla, actividades infantiles, pinta-caras, teatro… de todo un poco”, afirma Bruna.

Entre quienes se han acercado este jueves a la apertura de las 'food trucks' junto al río estaban Adrián Sebastián y Elisa Vicente. "Hace muy buen tiempo, y se nota que la gente está animada. Es el primer año de Pilares de verdad y tenía ganas de probar", asegura Adrián. "Hay muchas cosas, esta muy bien montado y es comida muy elaborada. La verdad es que está muy bien", añade Elisa.

Saray y sus compañeros, con los calamares, este jueves en el Festival Ebro Food Trucks C. I.

Saray Landa (27) ha venido al festival junto a su grupo de monitores: "Hemos quedado para ver a Los Gandules. Para nosotros hasta que no actúan ellos no empiezan los Pilares. Estamos con muchas ganas de hacer vida normal". En su caso, han optado por cenar en el puesto de Calamares, con sus bocadillos elaborados con harina de garbanzo -apto para celiacos-, raciones de huevos rotos, y crepes.

Eduardo Arrese, de La Rioja, viene a disfrutar de los Pilares de la normalidad. "Es un buen plan para comenzar la semana con música en directo".

El riojano Eduardo Arrese también se ha pasado por las food trucks del Ebro Fran Luján

Este viernes será el turno de Nacho Estévez y Diego Meléndez, además del rock de The Hottubes. El sábado llegarán otros artistas locales, Modelo, que compartirán tablas con Seven. El domingo 9 seguirá la música de la mano de The Funktoms y un tributo a Mecano, mientras que el lunes 10 destaca el ciclo Zaragoza Emergente con cuatro bandas, entre las que está Melancrónico, que actualmente tiene un documental en Netflix.

Seguirán el martes 11, con China Chana, desde Villamayor, sobre el escenario. También habrá fiesta del trío Perdidos en los 80; el día del Pilar les tocará a SweetDrinkz y Fantasmas Amarillos en el apartado DJ, más las versiones de The Cucumbers y un Tributo a Héroes, El Despertar del Silencio; el jueves 13 están Ziro y Viki & The Wild, triunfadora en Pirineos Sur 2022; el viernes 14, pasacalles de Artistas del Gremio y tributo a Fito y Extremoduro; el sábado 15 irán The Lines, Cretino y un tributo a Manolo García, y se cerrará el domingo 16 con el pop exquisito de Calavera.