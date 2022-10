Festival Ebro Food Trucks de Zaragoza en las Fiestas del Pilar 2022: conciertos y qué comer

Es comida callejera, pero hay un gran comedor con más de 1.000 plazas de aforo. Puedes probar delicias de la esquina más lejana del planeta, y también maravillas que llegan de aquí al lado; además, no se deja afuera a nadie, hay opciones veganas y sin gluten junto a las comidas que van más por mimar al paladar que al balance nutricional. La quinta edición del festival Ebro Food Trucks comienza este jueves 6 de octubre y se prolonga hasta el mismo final de las Fiestas del Pilar 2022. La música en directo, tanto de grupos y solistas como en forma de sesiones de DJ, completa el menú en el Parque San Pablo, justo antes de llegar a la plaza Europa y el puente de la Almozara. Abre desde las 11.00 y hasta la media noche entre semana, y extiende el cierre a las 2.30 los fines de semana.

Las 20 'food trucks' de Zaragoza para chuparse los dedos estas las Fiestas del Pilar

Hay una veintena de ‘food trucks’ convocadas a la fiesta. La famosa GoXo de Dabiz Muñoz no está entre ellas, ha optado por una localización diferente y va por su cuenta. No obstante, la calidad y variedad de este grupo a orillas del Ebro es más que suficiente para saciar las exigencias de todos los asistentes. Algunos son habituales en eventos zaragozanos, otros vienen por primera vez, y ofrecen especialidades muy concretas estos días, para agilizar la atención. Aquí está la oferta gastronómica del lugar:

Sabor a Pirineo . Dos huevos rotos de gallinas felices con patatas naturales de montaña. Puedes añadir chistorra, boletus, longaniza de Graus, setas del pirineo, gulas al Orio, jamón serrano, pollo marinado, foie o su opción vegetal con verduritas. También ofertan nuggets caseros de pollo campero y papas bravas. Atención: todo sin gluten.

The Fabulous LLuigis . Aquí la cosa va de helados y, efectivamente, tampoco llevan gluten. Además, son veganos y añaden al menú diferentes sorbetes sin azúcar. Tienen crepes y gofres artesanos, polos artesanos y batidos de helados de oreo, chocolate, vainilla y kínder.

La Lila . ¿Sueles llorar de emoción al pensar en un bocata de calamares para complacer a tu cuerpo en mitad de una noche de fiesta? Pues aquí los tienen, con variedad de salsas. Puedes pedirlos sin gluten, si así lo deseas o necesitas.

La Mafia Canalla. La estrella en este carrito es el bocadillo de gran secreto mediterráneo. Además, puedes ordenar patatas de La Mafia, fingers de pollo y una rica hamburguesa de calamar. Pregunta también por La Vegan de La Mafia.

Basque Truck . Hamburguesas, y del norte. Simple en el concepto y rico en la variedad. Puedes elegir entre la Angus Blue (pan casero de arándanos, hamburguesa de Angus, panceta euskal txerri, pera caramelizada, queso cheddar, queso azul, tomate y alioli), la de secreto ibérico (pan casero de cereza, hamburguesa de cerdo ibérico, puré de patata, pera caramelizada, cebolla pochada, polvo de almendra, queso havarti, rúcula y salsa verde casera) la veggie yellow (pan amarillo de cúrcuma, hamburguesa Vegana casera, mézclum, salsa verde casera, cebolla pochada, queso cheddar remolacha y tomate) y la Angus black (pan negro de tinta de sepia, hamburguesa de Angus, queso cheddar, salsa tártara casera, cebolla pochada, remolacha, tomate y panceta).

Maño Pizza. Poco que añadir. La elección es entre una pizza cuatro quesos, otra barbacoa, la clásica margarita y para esa parte de la población feliz de que le llamen golosa, la de Nutella.

Dreams . ¿Quieres un perrito de los que se comen? Aquí hay varios. El Pepi Dog es una salchicha cervela en pan tierno, con pepinillos encurtidos y cebolla crunchy. El Chily Dog también es cervela en pan tierno, pero con chile de ternera casero y jalapeños. El Bacon Dog incluye la variación de bacon ahumado y salsa barbacoa, mientras que el Chessy lleva queso cheddar y el Baby Dog incluye cono de patatas fritas y tacos de perrito.

Smoked Pulled. Aquí la opción es directa: un bocadillo en pan brioche de carne de cerdo en hebras con espinacas, tomate y salsa barbacoa.

La Taquilla. México se traslada a la orilla del Ebro. Ofrecen tacos de pechugas de pollo con arroz, pico de gallo, lechuga, queso y jalapeños. También hay nachos con queso fundido, pico de gallo y jalapeños; las quesadillas de jamón y queso o los burritos de pechugas de pollo, con arroz pico de gallo lechuga queso y jalapeños (con y sin tortilla) completan la oferta.

Carniceros Viajeros . No es un programa del gremio cárnico, sino un 'food truck' con nombre original que sirve una rica hamburguesa de ternera se sirve con queso, patatas y croquetas de la abuela.

Gala Urban Food . Su burger de ternera pesa 200 gramos y lleva además bacon ibérico, queso cheddar brotes verdes mayonesa y nuestra salsa barbacoa. También hay burger de ternera, queso de cabra, cebolla caramelizada, brotes verdes y mayonesa a la mostaza y miel; la Tex Mex lleva bacon ibérico, queso cheddar, lechuga, mayonesa y salsa texmex en pan artesano tostado; la vegetal con pimiento asado trae burger vegetal, shitake, pad thai, pimientos asados, cebolla frita crujiente, brotes verdes, fina base de mayonesa y salsa gaucha; la Vegetal Champis, finalmente, está basada en burger vegetal, champiñones frescos, mayonesa y crujiente de cebolla frita, acompañado de salsa tártara. Ah, y tienen patatas chips

Yummy World Flavours . ¿Os parece poca la variedad hamburguesera? Hay más. Aquí tienen la Buffalo Monster Burger (pan potato roll Juanito Baker, ternera ecológica asturiana de 200 gramos, bacon ahumado, queso cheddar, cebolla caramelizada y lechuga baby) junto a la Iberian Forest Burger, que lleva el mismo pan y carne junto a jamón ibérico, salsa de trufa negra con ralladura de lima, mix de setas y boletus silvestres. La New Jersey Gourmet Burger introduce la variante de la mousse de pato, parmesano rallado, mermelada de cebolla, rúcula y tomate. Además, la Fitness Gourmet Burger, con rulo de cabra, guacamole fresco, albahaca fresca y tomate. Si quieres más, pide nachos.

Asian Street Food . ¡Viva el Pan Bao! Aquí lo rellenan de pato al estilo pequinés o cerdo en hebras; el Siu Mai es un 'din sum' relleno de pollo con gambas Hay gyozas rellenas de cerdo con verduras; el Panang Kai es un curry tailandés de panang de pollo con brócolis y pimientos, acompañado de arroz jazmín. Tienen Yakisoba (fideos japoneses salteados con verduras asiáticas) y mochis de postre, ese pastelillo japonés de arroz glutinoso relleno de diferentes mousses: chocolate, te matcha, oreo o cheesecake.

Canalla Urban Food . Aquí amplían el abanico de la oferta: desde un Taco Chingón (cerdo cocinado a baja temperatura, aguacate, lombarda, mayo chingona, cebolla encurtida, jalapeños y tortitas) a la Veggie Burger de Heura (de remolacha, guisante, zanahoria, y manzana con berenjena a la parrilla, hummus, brotes verdes, cebolla caramelizada, tomate confitado y pan de brioche). En cuanto a la Red Hot Chili Burger, es hamburguesa de buey con mayonesa, chipotle, brotes verdes, queso cheddar, aguacate, jalapeños y pan brioche. La Teriyaki Pulled Pork consta de cerdo cocinado a baja temperatura, teriyaki, ensalada coleslaw, brotes verdes, pan de brioche y guindilla. Y las hamburguesas vienen en bandejita, con ensalada y patatas fritas.

El Quinchito . Viaje al sur de América Latina con un Bocatón (carne de vacío a la brasa, fileteada, con lechuga, tomate, huevo, queso y bacon) o una buena Parrillada Argentina (plato con tres cortes de ternera, medio chorizo criollo, ensalada pan y chimichurri). La ración de Vacío, que llena mucho, es ternera cortada a tacos con pan con tomate y chimichurri.

Giros Griego. Un clásico que ofrece el bocadillo griego de carne asada de cerdo, pollo o mixto, en pan de pita con tomate y cebolla (opcional), patatas fritas y salsa a elegir. Hay opción vegetal con queso feta en en pan de pita con tomate y cebolla (opcional), patatas fritas y salsa a elegir. Las salsas son un plus: tzatziki (de yogur griego con pepino), la tirosalata (yogur griego con queso feta), la hugaresa (jamón de york, bacon y mayonesa) y la célebre paprika (salsa de pimiento rojo picante). También puede pedirse keftedakia en ración de 12 unidades de bolitas de carne rellenas de queso.

Taberna Alemana . Aquí triunfan los bocadillos de salchichas alemanas (bratwurst, currywurst, weiswurst) para los más carnívoros.

The Craftsman. La estrella de este carrito es el Bocata de pollo teriyaki con mayonesa de avellana y crujiente de maíz. También tienen Bocata de meloso con mayonesa de mostaza, tomate confitado y cebollino. El de falafel lleva mayonesa de aguacate, brotes verdes y rúcula. Hay otro de carne de cerdo a baja temperatura con ensalada americana y salsa barbacoa. Y tienen nachos.

The Cine. Es el sitio de las alitas de pollo rebozadas en panko en el Ebro Food Trucks. Vienen con patatas gajo y bañadas en salsa barbacoa ahumada. También hay Alitas fritas estilo Texas, maceradas en especias y acompañado de patatas. Para los que lo prefieran, hay fingers de pollo, aros de cebolla o hamburguesa de pollo rebozado con tomate, mezclum y mayonesa de lima. También destaca la Burger de costillar de ternera con con cheddar fundido, cebolla frita crujiente, barbacoa y mayonesa.

Jalos. En su variada oferta destaca el falafel sobre focaccia vegana, con salsa tzatziki o mahonesa vegana, así como el poke de quinoa bicolor con edamame alga wakame pepino zanahoria, remolacha, croquetas veganas y salsa teriyaki. Tendrán nachos con guacamole, chile de carne o vegano, y patatas fritas con mahonesa vegana. También ofrecen burrito de chile con carne, burrito de alambre de heura, burrito vegetal y su quesadilla sincronizada.

Conciertos del Festival Ebro Food Trucks 2022

El programa tiene absolutamente de todo en lo que se refiere al talento aragonés, y la entrada es libre. Este jueves ya asoman los Gandules, y el viernes 7 habrá duelo entre Nacho Estévez y Diego Meléndez, además del rock de The Hottubes. El sábado hay juventud con Modelo y veteranía con Seven; el domingo 9 tocan The Funktoms y hay tributo a Mecano, mientras que el lunes 10 destaca el ciclo Zaragoza Emergente con cuatro bandas, entre las que está Melancrónico, que actualmente tiene un documental en Netflix.

El martes 11 actúan China Chana desde Villamayor y hay fiesta del trío Perdidos en los 80; el día del Pilar les tocará a SweetDrinkz y Fantasmas Amarillos en el apartado DJ, más las versiones de The Cucumbers y un Tributo a Héroes, El Despertar del Silencio; el jueves 13 están Ziro y Viki & The Wild, triunfadora en Pirineos Sur 2022; el viernes 14, pasacalles de Artistas del Gremio y tributo a Fito y Extremoduro; el sábado 15 irán The Lines, Cretino y un tributo a Manolo García, y se cerrará el domingo 16 con el pop exquisito de Calavera.

