Qué hacer con niños (pequeños) en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar 2022

La cuenta atrás de las Fiestas del Pilar más esperadas ya ha comenzado. Tan solo restan unos días para el comienzo oficial, pero desde este lunes no hay colegio zaragozano en el que no se escuche a los más pequeños entonando las canciones de los cabezudos o dibujando el Tragachicos, muestra de las ganas de disfrutar de las decenas de actividades organizadas para ellos. Una ilusión a la que se une que desde este sábado y hasta el día del Pilar, incluido, se suspenden las clases lectivas.

Mucho tiempo libre, pero con una gran cantidad de actos que no dejarán indiferente a nadie. Uno de los lugares que más pequeños atraerá volverá a ser el espacio Río y Juego en la Expo, que con la entrada gratuita y al aire libre, congregará a miles de familias.

También lo hará el Acuario que, además de la ofrenda subacuática a la Virgen del Pilar, abrirá sus puertas con normalidad, al igual que el Parque de Atracciones, que el 10 de octubre contará con precios reducidos.

Por otro lado, el Festival Ebro Food incorpora este año cuentacuentos y talleres infantiles a orillas del Ebro. Además, de contar con una potente oferta de puestos de comida y animación, lo que convertirá al parque de San Pablo -en el paseo de Echegaray y Caballero- en un espacio multigeneracional.

El Sótano Mágico con actividades especiales, los museos municipales, la Feria General con espacios infantiles, los títeres de cachiporra en la calle Moret o la Muestra Aragonesa de Artesanía en la Plaza de los Sitios completan la lista de zonas en las que poder pasarlo en grande en las fiestas.

Y, cómo no, los Gigantes y Cabezudos que harán correr y gritar a los pequeños y mayores por los barrios de la capital aragonesa, y también el Tragachicos, que recorrerá distintos puntos de Zaragoza.

Tampoco hay Fiestas del Pilar sin circo. Esta vez será Fofito quien visitará la capital desde este viernes hasta el 23 de octubre en el recinto ferial de Valdespartera. No vendrá solo, su hija Mónica Aragón será la encargada de acompañarle en la aventura de recordar míticas canciones que marcaron varias generaciones, como 'Hola Don Pepito', 'El auto', 'Dale Ramón' o 'Susanita', entre otras.

Otro plan en familia para no desperdiciar ni un minuto de tiempo libre es disfrutar de un día en las ferias, ubicadas, como el circo, en Valdespartera. Y no hay Fiestas del Pilar que se precie que no concluyan con un gran espectáculo de fuegos artificiales. Con un programa de actos así no hay lugar para el aburrimiento.