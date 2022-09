¿Cuánto costará comer en la 'food truck' GoXO de Dabiz Muñoz de Zaragoza?

Ya es oficial. La furgoneta GoXO del chef Dabiz Muñoz aterrizará en Zaragoza el próximo jueves 6 de octubre para ofrecer sus platos callejeros durante las Fiestas del Pilar 2022, a un precio (más) asequible que el resto de sus productos.

El marido de Cristina Pedroche ha sido reconocido en el mundo de la gastronomía por sus creaciones, ya sea con estrellas Michelin -su restaurante DiverXO en Madrid cuenta con tres- o con el doble galardón 'The Best Chef'. No obstante, estos reconocimientos no han evitado las polémicas sobre el alto precio del menú degustación que ofrece en el local madrileño, que incluso este año ha pasado de costar 250 euros a 365.

Pero, ¿se mantendrán estos precios estratosféricos en la furgoneta que desembarcará en Zaragoza? Aunque, no se sabe a ciencia cierta cuál será la oferta (ni dónde se ubicará) que el chef traerá a los zaragozanos más 'foodies' para las Fiestas del Pilar, puesto que los elementos de la carta van cambiando según la estación, las experiencias de GoXO en otras ciudades españolas indican que no.

Por ejemplo, los productos más caros ofrecidos en la carta de la 'food truck' de Murcia son las dos opciones de hamburguesas, que tienen un precio de 15,50 euros cada una. Ambas están hechas con carne madurada de buey e ingredientes con los que pocos se atreverían a innovar.

El típico plato americano puede combinarse con unas patatas fritas a un precio de 4,50 euros. Los precios de los postres van en línea, sin ser propios de un puesto de comida callejera permiten un capricho: ya sea el Bizcocho Fluido, la Tarta de La Pedroche o el Gofre XO, no superan los 10 euros.

Así que si la carta que han disfrutado los murcianos se mantiene, degustar en las calles de Zaragoza de un menú creado íntegramente por el Mejor Chef del Mundo durante las Fiestas del Pilar supondrá unos 30 euros por persona, que pueden ascender a 40 en el caso de probar uno de sus cócteles (12,50€).

Precios GoXO a domicilio

GoXO, la tercera marca del mundo XO de Dabiz Muñoz después de DiverXO y StreetXO, nació tras los meses de confinamiento durante la pandemia del covid, con el objetivo de que las creaciones del marido del popular chef llegarán a todos los hogares.

Y, aunque en un principio, el negocio consistía únicamente en un servicio a domicilio Muñoz decidió también trasladarlo a las ya famosas 'food trucks', de esta manera ya no es necesario estar casa para disfrutar las recetas del universo XO.