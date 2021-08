Cómo inscribirse a la Ofrenda de Flores de la Fiestas del Pilar 2021 de Zaragoza

Las fiestas pilaristas no se conciben sin la Ofrenda de Flores. Este multitudinario acto de cariño a la patrona de la ciudad de Zaragoza no pudo realizarse en 2020 por la pandemia, y en este 2021 se plantea una edición marcada por las precauciones; hay ganas de recuperar esa simbólica demostración de fervor popular, que une a las cuatro esquinas de Aragón, pero obviamente no puede hacerse como antaño, dado que las condiciones sociosanitarias siguen siendo comprometidas.

Se han ido confirmando varios conciertos que se celebrarán desde el día que el futbolista internacional Ander Herrera dé el pistoletazo de salida a las fiestas el sábado 9 de octubre, en un formato aún por determinarse.

Cómo inscribirse en la Ofrenda de Flores 2021 y cómo se realizará

Zaragoza Cultural ha preparado dos alternativas para adaptar la Ofrenda de Flores de 2021 a la situación sanitaria que haya el próximo 12 de octubre: una normalizada y otra en versión reducida. La situación de la pandemia de la covid-19 en octubre será la que marque cuál de las dos opciones se elegirá finalmente, si bien ambas deberán cumplir con la normativa vigente ese día en lo relativo al uso de la mascarilla, hidrogel, distancia de seguridad, control de accesos e incluso cita previa.

Hasta las 14.00 del próximo viernes 27 de agosto, los 803 grupos de 2019 podrán inscribirse a través de la web municipal para confirmar su participación, pudiendo elegir si lo hacen en el modelo tradicional, en el modelo reducido o en las dos posibilidades planteadas. Será obligatorio indicar el número de participantes por grupo, que no podrá superar la cifra indicada en 2019, siendo el número máximo de integrantes por grupo de 20 personas en la Ofrenda reducida y 200 en la normalizada.

Para inscribirse hay que rellenar un formulario que está disponible en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. En el impreso es obligatorio indicar el nombre del grupo, dirección, código postal, población, provincia, teléfono del grupo, correo electrónico (para poder enviar la confirmación de recepción de la solicitud), número de componentes del grupo, la elección sobre si se quiere inscribir en la Ofrenda normalizada, la reducida o en ambas y el tipo de Asociación.

Ofrenda de Flores normalizada

Esta opción contempla los recorridos y accesos tradicionales, es decir, los que hubo en 2019, con oferentes individuales y grupos y el paseo de la Independencia como escenario principal. Este año el recorrido podrá ser modificado, si fuera necesario por razones de movilidad o seguridad.

El orden de salida vendrá determinado por el resultado del sorteo público -que se realizará el viernes 17 de septiembre-, que establecerá la pauta para la elaboración del horario y el lugar de inicio de cada grupo. No se podrá incrementar el número de oferentes después del sorteo.

La Ofrenda de Flores comenzará a las 7.00 y finalizará con el último grupo, según el horario asignado. Los grupos tendrán su salida a lo largo del recinto vallado del paseo de la Independencia y se mantendrá en horario limitado el paso de grupos por La Lonja. Los grupos se incorporarán a la Ofrenda según el orden fijado y desde los distintos puntos de acceso que se les indicará oportunamente.

Los participantes individuales dispondrán de dos accesos: por paseo de Echegaray con Don Jaime I hasta la plaza del Pilar, abierto desde las 7.15 y hasta las 15.00; o por plaza de Santa Engracia, que recorrerá el paseo de la Independencia, Coso y Don Jaime hasta la plaza del Pilar, que estará abierto desde las 7.00 hasta las 11.30.

Ofrenda de Flores versión reducida

Esta propuesta alternativa tendrá un recorrido muy distinto. Los grupos inscritos partirán de Macanaz, por el puente de Santiago y el paseo de Echegaray y Caballero, hasta la zona de La Lonja, donde se accederá a la plaza del Pilar por Don Jaime I y/o por Ximénez de Embún, con un máximo de oferentes individuales con cita previa y los grupos con un máximo de 20 personas.

Los grupos tendrán su salida a lo largo del recinto vallado del recorrido. Podrán participar un número determinado de oferentes individuales a comunicar (4.000) por la organización distribuidos a lo largo de la jornada.

En cambio, los oferentes individuales dispondrán de un acceso propio, desde La Lonja en la esquina con Don Jaime I y la fila irá continuando por el paseo de Echegaray y Caballero y San Vicente de Paúl. Se establecería en tal caso un sistema de cita electrónica para solicitar las plazas disponibles.

La Ofrenda de Flores en su formato reducido tendría una capacidad máxima de 20.000 oferentes (16.000 repartidos en grupos y 4.000 individuales). Sería, por tanto, una versión de un tamaño significativamente menor a lo habitual, dado que en 2019 participaron en el acto un total de 112.432 personas.

