Ander Herrera será el pregonero de las Fiestas del Pilar 2021. Por ser un zaragozano "de corazón", "de sentimiento" y un buen "embajador" de la ciudad, en palabras de la vicealcaldesa, Sara Fernández. Y por su "compromiso" y su "tremenda generosidad", como ha dicho el alcalde, Jorge Azcón. El futbolista del París Saint-Germain ha sido el elegido para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de este año, las primeras que, si todo sale como se espera, se podrán celebrar en época de pandemia. Esta claro que no serán igual que las anteriores a la covid y que tendrán "ciertas complicaciones", pero el objetivo es que se acerquen lo máximo posible respetando todas las medidas sanitarias. Por ahora, se han dado importantes pasos que no se dieron en 2020, como la elección del cartel anunciador y, sobre todo, la del pregonero: uno "de lujo", según ha destacado el regidor. "No hay ni un zaragozano con una proyección internacional tan importante como la que tiene Ander Herrera", ha rematado.

Durante su presentación de este martes, Herrera, natural de Bilbao pero criado en la capital aragonesa desde los tres años, ha puesto en valor el papel decisivo que la ciudad ha jugado a lo largo de su vida. "Soy lo que soy, y estoy teniendo la carrera que estoy teniendo, por los valores que me ha enseñado -ha asegurado-. El agradecido soy yo". El exzaragocista ha destacado lo mucho que "de más chaval" disfrutaba de las fiestas y ha deseado que la evolución de la pandemia haga posible pronunciar su discurso en una plaza del Pilar "llena" porque "la gente también lo necesita". "Me hace una ilusión tremenda", ha enfatizado. También ha dicho que se siente "muy orgulloso" al verse incluido en la lista junto a todos los anteriores pregoneros.

Tanto Azcón como Fernández han destacado el perfil colaborativo del deportista que, como ha asegurado la también concejal de Cultura, "siempre ha estado ahí cuando el Ayuntamiento lo ha necesitado". De hecho, fue el primero en promocionar y participar en la campaña solidaria de donativos 'Vamos Zaragoza' que se llevó a cabo durante los meses de confinamiento. Y hace apenas dos semanas inauguró el nuevo campo de fútbol del parque Bruil, donde tantas veces jugó de niño.

Recinto ferial de Valdespartera en Zaragoza

Tras un 2020 sin festejos con motivo de la pandemia de coronavirus, el Consistorio se encuentra ya en pleno proceso de preparación de las Fiestas del Pilar de este año, que contarán con numerosos actos al aire libre, como la tradicional Ofrenda de Flores, así como conciertos y otros espectáculos. Todo ello, eso sí, adaptado a las medidas impuestas por la situación sanitaria, que podrían variar en función de los datos que se manejen en octubre.

El pregón de las Fiestas tampoco será el habitual, ya que la pandemia obliga a adaptar el acto a las condiciones sanitarias, por lo que, previsiblemente, se llevará a cabo en un formato "controlado y aforado", como ya avanzó la vicealcaldesa hace un par de semanas.

Ya la semana pasada, el Ayuntamiento de Zaragoza sacó a concurso la gestión del recinto ferial de Valdespartera para las próximas Fiestas del Pilar, que también estará profundamente condicionado por las restricciones de la pandemia.

Según consta en los pliegos de condiciones, habrá atracciones feriales mecánicas de ocio infantil y de mayores, que representarán el 42% del espacio. Se ha previsto zona de circo, instalaciones de ocio familiar, espectáculos, tómbolas, hostelería... El máximo será 110 parcelas.

El recinto tendrá control de aforo y deberá tener zonas diferenciadas de entrada y salida para garantizar la distancia interpersonal. Por eso, deberá tener un vallado perimetral. Las distintas atracciones deberán garantizar una distancia mínima de 1,5 metros, deberá utilizarse la mascarilla aunque se esté al aire libre y, por supuesto, en cualquier espacio cerrado. Deberá haber gel hidroalcohólico, reforzar la limpieza de baños, entre otras medidas.

Hace unos días se presentó también el cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2021, que en esta ocasión será 'Un camino de flores', obra de Miguel Frago e Inés Marco, elegido entre las 124 propuestas presentadas en esta edición.