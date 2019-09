El empresario del circo con animales lleva al Ayuntamiento a los tribunales

El empresario que quiere promover un circo con animales en el centro comercial Plaza Imperial, Eduardo Belltall, ha acudido este miércoles a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza para interponer un recurso contencioso administrativo para anular la prohibición que existe de este tipo de espectáculos en la ordenanza de protección, tenencia responsable y venta de animales. Además, ha solicitado medidas cautelares que le permitan montar su circo pese a que el Ayuntamiento denegó la concesión de la licencia.

Belltall, que es director general de la corporación Recrearte Entretenimiento, ha explicado que, además del contencioso, “con toda probabilidad” interpondrá una denuncia penal por prevaricación contra los responsables municipales que han denegado la licencia. “Acabamos de consultar a la Fiscalía y nos ha confirmado que se puede presentar la demanda”, ha afirmado.

Según ha declarado, estas medidas están destinadas “a defender el circo tradicional clásico”. “No nos ha quedado más remedio que llegar hasta aquí”, ha declarado. A su juicio, la ordenanza municipal es ilegal, dado que existe “una contradicción” con la legislación autonómica, que según su criterio sí admite los espectáculos con animales como los suyos. “Nunca una ordenanza puede estar por encima de una ley autonómica o nacional”, ha indicado.

Al margen de la cuestión jurídica, Belltall ha explicado que ya ha vendido más de 3.000 entradas para su circo y ha garantizado que en el caso de que no se atiendan las medidas cautelares, se devolverá el dinero. También ha explicado que si finalmente el espectáculo, que lleva el nombre Zoorprendente, obtiene licencia, aquellos que hayan comprado los tiques podrán asistir a las funciones desde los palcos VIP.

No obstante, el empresario ha explicado que tiene “un plan B” si finalmente no se admite el circo. “Somos una productora de espectáculos y cambiaríamos el registro. Sería una recreación histórica, con animales, por supuesto”, ha dicho. Según ha apuntado, la ordenanza solo prohíbe circos con animales, no otro tipo de espectáculos.

Belltall ha negado que su empresa maltrate a los animales. “Los animales han nacido en cautividad, los hemos criado a biberón, de nuestra propia mano, como hijos propios”, ha dicho. “Ninguno de nuestros animales son salvajes. No vamos a la selva, cazamos a los animales y los traemos al circo. Eso, en toda la UE, está totalmente prohibido. Son animales de 8 y 9 generaciones que han nacido en el circos o en zoos”, ha subrayado. Ha instado a aquellos que critican los circos con animales que prueben, con denuncia o informe del Seprona o de un veterinario oficial, que en su circo se maltrata a los animales.