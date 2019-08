El circo con animales de Plaza buscará en el juzgado la licencia que Urbanismo le deniega

El circo con animales que quiere instalarse en el aparcamiento de Plaza va camino de convertirse en uno de los culebrones pre-pilaristas de este año. El Ayuntamiento de Zaragoza anunció ayer que no dará al espectáculo ‘Zoorprendente’ la licencia necesaria para exhibirse en la ciudad, al ir en contra de la ordenanza municipal que permite este tipo de actos con animales. La empresa que promueve este negocio anunció, como respuesta, que demandará a los responsables por presunta «prevaricación» y que pedirá en los tribunales medidas cautelares. «El 28 de septiembre, empezaremos con las actuaciones», asegura Eduardo Balltell, su responsable.

Fue el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien anunció ayer la denegación de la licencia. Lo hizo al atender un informe jurídico del área que concluye que el Ayuntamiento debe atenerse a lo que dice su propia normativa, es decir, la ordenanza de protección animal que prohíbe este tipo de espectáculos. No obstante, el informe también advierte de que este reglamento «colisiona con lo dispuesto en la legislación autonómica», por lo que se abre a la opción de que «se estudie la posibilidad de iniciar un procedimiento de modificación de la ordenanza municipal» para adaptarla a la normativa autonómica.

«En primer lugar estamos para hacer cumplir nuestras propias normas, y si nuestras propias normas no autorizan la exhibición de animales, por parte del área de Urbanismo no se va a permitir», señaló el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (Ciudadanos), quien añadió que «la forma de presentación para pedir el permiso –mediante una declaración responsable– no se ajusta a lo que tenía que haber sido». «Tenemos una norma que es nuestra y ningún grupo ha iniciado ningún trámite para modificarla. Está vigente y en caso de colisión de normas, tenemos que respetarla», insistió el edil.

Como ya anunció la semana pasada, el empresario afectado no se quedará quieto. Para empezar, presentará alegaciones en el Ayuntamiento. Y la semana que viene –previsiblemente el lunes– acudirá a los tribunales. Según afirmó, va a presentar una denuncia por presunta «prevaricación» contra el propio Serrano y contra Sara Fernández –la concejala de Cultura y vicealcaldesa–. «Prevarican junto con los técnicos porque dicen que el circo está prohibido por ordenanza, pero en realidad es ilegal porque hay una ley autonómica que los autoriza», señaló Balltell.

Por eso, además, también acudirá al juzgado de lo contencioso-administrativo para solicitar la nulidad del artículo de la ordenanza que prohíbe estos circos y, además, pedir medidas cautelares para que se le dé la licencia y pueda montar su carpa. «No vamos a dar nuestro brazo a torcer», advirtió.

Además, el empresario también anunció una «querella penal» contra Fernando Rivarés, portavoz de Podemos-Equo en el Ayuntamiento, por «injurias». «Vamos a pedir daños y perjuicios», anunció Balltell, en referencia a las declaraciones que hizo el edil de la formación morada calificando el circo de «ilegal» y afirmando que el espectáculo «en ningún caso se va a celebrar».

El grupo de ZEC, por su parte, celebró ayer que no se conceda la licencia al circo y, en palabras de su concejal Alberto Cubero, dijo que «se demuestra que las políticas de ZEC vinieron para quedarse» y que «el maltrato animal no puede ser sinónimo de diversión».

Duras críticas de Vox

Por su parte, Vox criticó la actuación del gobierno, especialmente las declaraciones de Víctor Serrano. El partido de extrema derecha, socio de investidura del gobierno de PP y Ciudadanos, dijo que el concejal de la formación naranja «demuestra un absoluto desconocimiento del principio básico de nuestro ordenamiento jurídico de jerarquía normativa, base de la seguridad jurídica, imprescindible en democracia», en palabras de su portavoz, Julio Calvo. Además, consideró «sorprendente» que PP y Ciudadanos no se opusieran en su día al artículo de la ordenanza que contraviene la normativa municipal.