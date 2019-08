El Ayuntamiento no autorizará el circo con animales

Los circos con animales seguirán sin entrar en Zaragoza. El Ayuntamiento de la capital aragonesa no va a dar los permisos necesarios para que el espectáculo ‘Zoorprendente’ se instale en el aparcamiento de Plaza estas fiestas del Pilar, para cumplir así con la propia normativa municipal que lo prohíbe. Así lo ha anunciado este martes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha señalado que en las próximas horas comunicarán al empresario circense afectado esta decisión.

La solicitud de la instalación ha levantado en los últimos días una intensa polémica, ya que en Zaragoza hace cuatro años que no se organiza ningún circo con animales. Partidos políticos y organizaciones animalistas reclamaron que siguiera siendo así, mientras que el empresario interesado, Eduardo Belltall, advirtió de que si no obtenía su licencia acudiría a los tribunales. A su juicio, la ordenanza municipal vulnera la normativa autonómica, que sí se abre a que se monten este tipo de actuaciones circenses.

Finalmente, no habrá licencia. “En primer lugar estamos para hacer cumplir nuestras propias normas, y si nuestras propias normas no autorizan la exhibición de animales, por parte del área de Urbanismo no se va a permitir”, ha señalado Serrano (Ciudadanos). El concejal de Urbanismo ha añadido que “la forma de presentación para pedir el permiso -mediante una declaración responsable- no se ajusta a lo que tenía que haber sido”.

El empresario que quería instalarse en el parquin de Plaza, a pesar de no tener la licencia en la mano, vendió hace varias semanas unas 2.000 entradas. “Eso será su responsabilidad, yo ya indiqué que me parecía irresponsable”, ha afirmado el responsable de Urbanismo. Sobre la posibilidad de que el conflicto acabe en una denuncia penal por prevaricación contra los responsables municipales, como anunción Belltall, Serrano ha indicado que “los tribunales están abiertos para todo el que crea que sus derechos no se han respetado”, y que el Consistorio será “respetuoso” con la hipotética resolución judicial.

No obstante, en su opinión, debe prevalecer el reglamento municipal frente al autonómico: “Tenemos una norma que es nuestra y ningún grupo ha iniciado ningún trámite para modificarla. Está vigente y en caso de colisión de normas, tenemos que respetarla”.